Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej - poinformował w czwartek na swoim profilu w serwisie Twitter ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej. Zakończono unifikację systemów energetycznych Ukrainy i Unii Europejskiej. Teraz ukraiński prąd płynie do UE i na odwrót. Jestem wdzięczny członkom Wspólnoty, osobiście przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarz ds. energii Kadri Simson i wszystkim, dzięki którym mamy teraz jeden system energetyczny" - napisał Zełenski.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!