Zełenski: Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich

/ Kancelaria Prezydenta Ukrainy

"Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich" - zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski w piątek w przemówieniu do uczestników forum polityczno-gospodarczego w Cernobbio na północy Włoch. Aby było to możliwe, należy zapewnić bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podkreślił.

Doroczne Forum Ambrosetti odbywa się nad jeziorem Como z udziałem przedstawicieli świata polityki, biznesu i finansów.

W wystąpieniu wideo wygłoszonym po inauguracji obrad prezydent Zełenski powiedział: "Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do waszych krajów. Dlatego ważne jest, by Zaporoska Elektrownia Jądrowa mogła pracować w bezpiecznych warunkach i pozostała połączona z ukraińską siecią energetyczną".

"Rosjanie osłabili naszą zdolność do pomocy Europie w sektorze energetycznym. My możemy pomóc ustabilizować zużycie energii krajów sąsiednich, europejskich, a to może zmniejszyć rosyjską presję na Europę. Także obecnie, mimo trudności, możemy eksportować energię, stanowiącą 8 proc. zapotrzebowania Włoch" - stwierdził Zełenski.

Jak podkreślił, Ukraina ma "wielki potencjał, by rozwinąć produkcję energii odnawialnej i zielonego wodoru".

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Ochrona elektrowni jądrowej to ochrona przed katastrofą nuklearną"; "nie możemy pozwolić na takie ryzyko" - dodał.

Przywołując rosyjskie ataki w marcu w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Zełenski mówił: "Byliśmy o krok od katastrofy, tylko dzięki ukraińskim inżynierom uniknięto wypadku".

Ukraiński przywódca zadeklarował zobowiązanie na rzecz uniknięcia kryzysu żywnościowego na świecie i zaznaczył, że mógłby on wywołać nową falę migracyjną z Azji i Afryki do Europy, a zwłaszcza przez Morze Śródziemne do Włoch.

"Zrobimy wszystko, by do tego nie doszło. Ukraińska żywność już została pomyślnie wysłana do 20 krajów, łącznie z Etiopią i Jemenem, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna" - oświadczył.

"Nasze zobowiązanie, by zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, pozostaje mocne. Jesteśmy gotowi pomóc zatrzymać nowy chaos cenowy w Europie" - zapewnił prezydent, mówiąc o eksporcie zbóż i innych towarów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka