Zełenski: Rosjanie chcą wykorzystać rozejm, by zatrzymać nas w Donbasie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując rosyjską propozycję rozejmu podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, powiedział w czwartek, że jest ona manewrem w próbie zatrzymania natarcia sił ukraińskich w Donbasie. Dodał, że aby zakończyć wojnę, trzeba przerwać agresję.

Rosjanie "chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji" - powiedział Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo. "Wszyscy wiedzą, jak Kreml wykorzystuje na wojnie przerwy po to, by kontynuować wojnę z nową siłą" - dodał.

"Do szybkiego zakończenia wojny potrzebne jest coś zupełnie innego. Trzeba, by obywatele Rosji znaleźli w sobie śmiałość, by choć na 36 godzin w czasie Bożego Narodzenia wyzwolić się od tego hańbiącego strachu przed jednym człowiekiem na Kremlu" - powiedział prezydent Ukrainy. Zwracając się do Rosjan, dodał: "zakończyć wojnę - to zakończyć agresję waszego państwa".

"Nawet gdy wasze rakiety i drony nie spadają na nasze miasta, to terror na terytoriach okupowanych trwa nadal. Wy nie dajecie Ukraińcom chwili wytchnienia. Ludzie są maltretowani, rażeni prądem, gwałceni. To trwa każdego dnia, póki wasi żołnierze są na naszej ziemi" - mówił Zełenski.

W wystąpieniu, cytowanym przez agencję Ukrinform Zełenski podkreślił, że władze rosyjskie "widocznie nie usłyszały" propozycji składanych w ostatnich miesiącach przez Kijów. Zaznaczył, że 12 grudnia 2022 roku Rosja otrzymała propozycję, by rozpocząć realizację formuły pokojowej - opracowanej przez Ukrainę - od wycofania swych wojsk właśnie w Boże Narodzenie.

Wycofanie wojsk rosyjskich zgodnie z tą formułą "jest gwarancją rozejmu, zakończenia strat w ludziach i całej wojny" - oświadczył Zełenski. Zwracając się do Rosjan, zapewnił: "według stanu na dzień dzisiejszy straciliście na wojnie już prawie 110 tysięcy zabitych żołnierzy".

"Wojna zakończy się, gdy wasi żołnierze albo odejdą, albo my ich wygonimy" - oświadczył prezydent Ukrainy, zaznaczając, że ma na myśli wycofanie się poza granice państwa ukraińskiego z 1991 roku.

ISW: ogłoszenie przez Putina rozejmu jest najpewniej operacją informacyjną mającą uderzyć w reputację Ukrainy

Ogłoszenie w czwartek przez prezydenta Rosji Władimira Putina jednostronnego zawieszenia broni jest najpewniej operacją informacyjną mającą uderzyć w reputację Ukrainy - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dodaje, że na przerwie w walkach zdecydowanie zyskaliby Rosjanie.

W czwartek Władimir Putin polecił swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia, obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas świąt.

Według ISW Putin dąży w ten sposób do zapewnienia rosyjskim wojskom 36-godzinnej przerwy, aby dać im możliwość odpoczynku, odzyskania sił i przegrupowania w celu wznowienia operacji ofensywnych na najważniejszych odcinkach frontu. "Taka przerwa byłaby nieproporcjonalnie bardziej korzystna dla Rosjan i zaczęłaby pozbawiać Ukrainę inicjatywy. Putin nie może oczekiwać, że Kijów spełni warunki tego nagle ogłoszonego zawieszenia broni i dlatego celem oświadczenia mogło być przedstawienie Ukrainy jako strony niechętnej do podjęcia kroków w kierunku negocjacji" - oceniają analitycy.

"Argumentowanie zawieszenia broni powodami religijnymi dodatkowo wzmacnia rosyjską operację informacyjną, która przedstawia Ukrainę jako stronę zwalczającą grupy religijne i stawia Putina jako prawdziwego obrońcę wiary chrześcijańskiej. Jak zauważono już wcześniej, Kreml wykorzystuje prawosławie jako broń, aby oskarżyć Kijów o ciemiężenie swobód religijnych na Ukrainie" - zaznacza think tank.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow ogłosił w czwartek, że Kijów "nie zamierza prowadzić z Rosją żadnych negocjacji w sprawie zaproponowanego przez Kreml rzekomego rozejmu z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia". "Będziemy robić na swojej ziemi to, co uznamy za stosowne" - dodał.

Michel: Ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni przez Rosję - fałszywe i obłudne Ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni przez Rosję jest równie fałszywe i obłudne, jak nielegalne i groteskowe aneksje oraz towarzyszące im referenda - napisał w czwartek na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. "Jest agresor: Kreml. I ofiara: naród ukraiński. Wycofanie wojsk rosyjskich to jedyna opcja przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa. Ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni jest równie fałszywe i obłudne, jak nielegalne i groteskowe aneksje oraz towarzyszące im referenda" - napisał Michel. W czwartek Kreml powiadomił, że Władimir Putin polecił swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia, obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas świąt. Wcześniej w czwartek do takiego "świątecznego rozejmu" wezwał zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarcha Cyryl. Władze w Kijowie nazwały propozycję Cyryla pułapką, wskazując na wsparcie RPC dla inwazji na Ukrainę. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego określił te zapowiedzi jako "wyłącznie propagandowy gest". Dodał, że Rosjanie chcą doprowadzić do zmniejszenia intensywności walk, by zyskać czas na przeprowadzenie dalszej mobilizacji, budowę umocnień obronnych i przegrupowanie armii. Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP) luo/ adj/

Analitycy ISW odnieśli się również do ułaskawienia walczących na Ukrainie w szeregach grupy Wagnera skazańców, ogłoszonego przez dowódcę tzw. wagnerowców Jewgienija Prigożyna przy okazji ich powrotu z frontu. "Był to najprawdopodobniej krok mający wzmocnić polityczną pozycję Prigożyna" - oceniono.

"Nie zaobserwowaliśmy żadnej oficjalnej informacji na temat tego, czy personel Wagnera rzeczywiście otrzymał ułaskawienia. Zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym i art. 89 rosyjskiej konstytucji tylko prezydent może ułaskawić daną osobę, chociaż regionalne komisje i osoby prywatne mogą zwracać się o ułaskawienie określonych osób. Niewykluczone, że Prigożyn składał w ich imieniu petycje o ułaskawienie. Niewykluczone również, że Prigożyn stwierdził, że byli więźniowie otrzymali ułaskawienie, podczas gdy w rzeczywistości rosyjski sąd mógł wydać im +zwolnienie z kary+ lub Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej udzieliła byłym więźniom amnestii. Nie zaobserwowano jednak, aby jakiekolwiek oficjalne źródła rosyjskie donosiły, że rosyjski sąd lub Duma podjęły którekolwiek z działań prawnych w imieniu byłych więźniów, chociaż jest całkiem możliwe, że tak właśnie się stało" - wyjaśnia ISW.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że grupa Wagnera obiecała więźniom "całkowite zwolnienie z kary kryminalnej", a niekoniecznie, że więźniowie otrzymają ułaskawienie - przypomniano.

Zdaniem analityków ISW Prigożyn wykorzystuje tę niejasność prawną do podbudowania swojej pozycji i pokazania, że jest w stanie załatwić skazańcom ułaskawienie. Dowódca grupy Wagnera - dodają eksperci - chce też wzmocnić proces rekrutacji nowych chętnych i zapewnić ich o korzyściach płynących z wyjazdu na wojnę przeciwko Ukrainie. (PAP)

