Zełenski: Putin powinien spotkać się ze mną, gdziekolwiek poza Rosją, Ukrainą i Białorusią

fot. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / / Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, komentując negocjacje z Rosją, że prezydent Władimir Putin powinien spotkać się z nim "w jakimkolwiek miejscu na świecie", poza Ukrainą, Rosją i Białorusią, jako krajami będącymi w konflikcie.

"Ustalenia powinny być u nas z prezydentem Putinem. Gwaranci niczego nie będą podpisywać, jeśli w naszym kraju są wojska. Tak więc uważam, że wojnę można zakończyć szybko, a opóźnia to tylko Putin i jego otoczenie" - powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy mówił o tym w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z udziałem innych państw.

"Powinniśmy porozumiewać się z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a żeby się porozumieć, musi on wyjść z miejsca, gdzie się znajduje i przyjść do mnie na spotkanie w jakimkolwiek miejscu na świecie" - dodał. Zastrzegł przy tym, że nie bierze pod uwagę spotkania na Białorusi, w Rosji i Ukrainie, bo "są to trzy skonfliktowane dzisiaj strony".

Zełenski powiedział, że celem strony ukraińskiej jest "maksymalne zmniejszenie liczby ofiar i skrócenie czasu trwania tej wojny". Wojska rosyjskie powinny wycofać się na "terytoria kompromisowe" - dodał. "Cofnijcie się tam, od czego wszystko się zaczęło i tam spróbujemy rozwiązać kwestię Donbasu" - powiedział Zełenski.

Prezydent Zełenski: narody, które mówią jednym głosem, mogą razem zatrzymać tę wojnę Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że narody, które mówią jednym głosem, mogą razem zatrzymać wojnę, rozpętaną przeciwko jego krajowi przez Rosję. Uczynił to w niedzielę podczas charytatywnego koncertu "Save Ukraine - #StopWar", który transmituje m.in. TVP. „Cała ludzkość myśli, co zrobić z Rosją... Narody, które mówią jednym głosem, mogą razem zatrzymać tę wojnę” – powiedział Zełenski. Przekonywał, że należy „uratować Ukrainę i wolność na świecie”, ponieważ jest to „rosyjska wojna przeciwko wolności i swobodzie”. Wezwał, by „uzbroić wolność” w broń ofensywną i zaapelował o sankcje „przeciw rosyjskiej ropie i bankom”. Wskazał ponadto, że trzeba „uratować ludzi przy pomocy korytarzy humanitarnych”.

