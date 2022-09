Zełenski: Odzyskaliśmy 6000 km kwadratowych terytorium

fot. Ukrainian Presidential Press Off / / ZUMA Press

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że wojska ukraińskie od początku miesiąca odzyskały 6 000 km kwadratowych terytorium zajmowanego przez Rosję.

"Od początku września do dzisiaj nasi bojownicy wyzwolili ponad 6 000 km kwadratowych terytorium Ukrainy na południu i na wschodzie" - powiedział Zełenski w swoim orędziu.

"Postępy naszych wojsk są kontynuowane" - dodał prezydent.

W ostatnich dniach ukraińskie wojsko odnosi duże sukcesy, zwłaszcza w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie.

Eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podkreślają, że szybka ukraińska kampania została dobrze zaplanowana i umiejętnie przeprowadzona.

Pod okupacją przebywa jeszcze ok. 1-1,2 mln Ukraińców

Na tymczasowo okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy przebywa jeszcze 1-1,2 mln obywateli – poinformowała w poniedziałek wicepremier Iryna Wereszczuk.

„Wiadomo mi, że ok. 300 tys. ludzi przebywa w obwodzie donieckim. Na terytorium obwodu chersońskiego mówimy o około 500 tys. ludzi. W obwodzie zaporoskim to ok. 350 tys.” – powiedziała Wereszczuk na antenie ukraińskiej telewizji. Cytuje ją agencja Interfax-Ukraina.

Jak dodała, obecnie, kiedy część obwodu charkowskiego została wyzwolona, „większość ludzi będzie mogła ewakuować się samodzielnie lub poczekać na autobusy ewakuacyjne”.

