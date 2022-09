Zełenski: Nasza kontrofensywa będzie kontynuowana

/ Kancelaria Prezydenta Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę wieczorem, że kontrofensywa wojsk ukraińskich przeciwko armii rosyjskiej będzie kontynuowana a wrażenie, iż na froncie, po serii zwycięstw ukraińskich, zapanowała "pewna cisza" jest mylne.

W wieczornym nagraniu wideo Zełenski wymienił miejscowości i obwody wyzwolone ostatnio przez siły ukraińskie.

Prezydent oświadczył następnie: "Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii (nazw wyzwolonych miejscowości), ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina".

Przeczytaj także Prezydent Zełenski nie wykluczył zwrotu Krymu na drodze dyplomacji

Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły kontrofensywę w rejonie Charkowa na początku września. Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wojska ukraińskie przełamały linie rosyjskie na niektórych odcinkach frontu na głębokość do 70 km i w ciągu 5 dni licząc od 6 września wyzwoliły większe terytorium, niż wojskom rosyjskim udało się zdobyć od kwietnia br. (PAP)

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Biuro prezydenta: spotkanie Zełenski-Putin obecnie nie ma sensu Spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji - Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina - obecnie nie ma sensu i takiego tematu nie ma na naszym porządku dziennym - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany w niedzielę przez portal Ukrainska Prawda. Podolak ocenił, że "na razie nie ma żadnego sensu zarówno w samym procesie negocjacyjnym, jak i osobistym spotkaniu prezydentów". Doradca zaznaczył m.in., że takie spotkanie na obecnym etapie byłoby wyłącznie "grą w tradycyjną rosyjską historię", która polegałaby na utrwaleniu status quo, kłamliwych porozumieniach i następnie rozpoczęciu nowego etapu eskalacji. Podolak wskazał, że Rosja musi odpowiedzieć za zbrodnie i nie może "ukryć się za bezkarnością". "Dlatego wojna musi dojść do jedynego możliwego finału" - uważa Podolak. "Więc, co oczywiste, obecnie nie ma na porządku dziennym tematu dwustronnego spotkania". "Mało tego, nas w ogóle nie interesują spotkania dla spotkań czy banalny rosyjski scenariusz negocjacyjny. Interesuje nas wyzwolenie okupowanych terytoriów, znaczne taktyczne porażki Rosji, procesy sądowe na dużą skalę" - dodał. Podkreślił, że spotkanie przywódców byłoby możliwe, gdyby przed nim doszło do pełnego wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, a przedmiotem rozmów byłoby "powojenne życie, łącznie z wielkością reparacji, odszkodowań za szkody i wydaniem zbrodniarzy". (PAP) ndz/ tebe/

jm/