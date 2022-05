Zełenski: Musimy współpracować, by odblokować porty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o wsparciu dla Ukrainy. Musimy współpracować, by uniknąć kryzysu żywnościowego i odblokować ukraińskie porty – napisał na Twitterze Zełenski.

„W ramach regularnego dialogu przeprowadziłem kolejną rozmowę telefoniczną z Borisem Johnsonem. Rozmawialiśmy o zwiększeniu wsparcia obronnego dla Ukrainy, wzmożeniu pracy nad gwarancjami bezpieczeństwa, dostawach paliwa na Ukrainę” – poinformował Zełenski.

As part of the regular dialogue, I had another phone conversation with @BorisJohnson. We talked about strengthening defense support for 🇺🇦, intensifying work on security guarantees, supplying fuel to Ukraine. We must work together to prevent a food crisis and unblock 🇺🇦 ports.