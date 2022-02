Zełenski: Kiedy zaczną się bombardowania będzie za późno, by nakładać sankcje

/ Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w trakcie swojego wystąpienia podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że jeśli na granicy ukraińsko-rosyjskiej rozpoczną się bombardowania, będzie za późno, żeby sojusznicy nakładali sankcje na Rosję.

Ukraiński prezydent przyznał, że nie wie, jakie zamiary ma prezydent Władimir Putin, "dlatego proponuję, żeby doszło do spotkania między nami. Jesteśmy gotowi do współpracy z Rosją na każdej platformie" - zaznaczył. Dodał, że Krym i okupowane przez Rosję niektóre obszary Donbasu zostaną zwrócone Ukrainie "jedynie drogą pokojową".

"Nie panikujemy" - oświadczył i podkreślił, że prowokacyjne incydenty, do których dochodzi na wschodniej Ukrainie i Rosji są "cynicznymi kłamstwami".

Zdaniem Zełenskiego członkowie NATO powinni być szczerzy w sprawie tego, czy chcą, by Ukraina dołączyła do paktu północnoatlantyckiego. Jak wskazał, ważne jest również, żeby "przestać ograniczać dostęp" obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do obszarów tymczasowo okupowanych. "Mamy nadzieję, że nikt nie myśli o Ukrainie jako wygodnym buforze między krajami Zachodu a Rosją. Ukraińcy będą bronili swojej ziemi zarówno ze wsparciem naszych partnerów, jak i bez niego" - podkreślił.

Jak zauważył, struktury bezpieczeństwa na całym świecie są kruche i należy je ponownie umocnić. Porównał je "do syropu na kaszel zestawionego z siłą działania szczepionki". "Zarówno w Europie, jak i na całym świecie, są te struktury prawie zniszczone" - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która poświęcona jest sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego. Obecni na niej są szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony, w Monachium są też przedstawiciele świata nauki. Dominującym tematem dyskusji jest sytuacja na Ukrainie, której grozi inwazja ze strony Rosji. Władimir Putin, rosyjski prezydent, nie przybył na konferencję.

Rosja zwiększa siły wokół Ukrainy; jest gorzej niż przed tygodniem

Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana zarzucił Kremlowi w rumuńskiej telewizji Digi24 eskalację kryzysu ukraińskiego. Dodał, że Rosja świadomie zwiększa swoje siły wokół Ukrainy.

Rumuński polityk zaznaczył, że deklaracje rosyjskich władz o rzekomej deeskalacji konfliktu poprzez ograniczanie liczby wojsk mijają się z rzeczywistością, a sytuacja u granic Ukrainy “jest gorsza niż przed tygodniem”.

“Po rozmowach z europejskimi i amerykańskimi przywódcami prezydent Rosji Władimir Putin obiecywał, że zobaczymy deeskalację ze strony Federacji Rosyjskiej. Tymczasem niestety dzieje się coś zupełnie odwrotnego: rosyjskie siły zbrojne skonsolidowały się na trzech stronach ukraińskiej granicy”, powiedział Geoana.

Zastępca sekretarza generalnego NATO stwierdził, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy do dialogu z Rosją w sprawie bezpieczeństwa w Europie. Zaznaczył jednak, że w ostatnich dniach nie widać, aby Kreml był skłonny do działań dyplomatycznych.

“Obserwujemy destabilizujące i prowokacyjne działania na linii demarkacyjnej w Donbasie, inicjowane przez Federację Rosyjską. Widzimy też nieprzyjemne publiczne deklaracje w sprawie odpowiedzi, które Federacja Rosyjska zamierza przekazać USA i NATO. Dostrzegamy też inne czynniki, mniej jawne, które nas martwią”, powiedział Geoana. (PAP)

