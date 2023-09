Na polskim rynku nie brakuje zegarków za kilkaset złotych, które oferują rodzicom śledzenie lokalizacji dziecka. Są i takie smartwatche, które pozwalają po cichu wdzwonić się "na rękę" syna czy córki i wykonać nasłuch otoczenia. Wydane w ten sposób pieniądze mogą jednak przysporzyć rodzicom kłopotów.

"Odradzam" - mówi jednoznacznie Piotr Konieczny, założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl, w rozmowie z Bankier.pl. O ile śledzenie lokalizacji dziecka uważa za rodzaj informacji, do której rodzic niepełnoletniego dziecka jest uprawniony, o tyle fundowanie mu sprzętu, który ma podsłuchiwać jego i rówieśników, ocenia jako krok za daleko. – Tego w Polsce nie można robić – przypomina ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w kolejnym odcinku podcastu "Rodziconomia".

Czy skuteczne śledzenie lokalizacji własnego dziecka jest możliwe?, pytam Piotrka Koniecznego w sekcji Q&A naszej rozmowy, korzystając z okazji do rozprawienia się z faktami i mitami, które krążą w środowisku rodziców.

– Śledzenie lokalizacji dziecka jest możliwe i moim zdaniem, jeśli dziecko nie ukończyło 18. roku życia, jest to informacja, do której rodzic jest upoważniony. Jest ku temu szereg możliwości – odpowiada. Zaraz jednak zaznacza: – Jest masa narzędzi, które obiecują, że to robią, a robią to źle.

– Kiedyś w Niebezpieczniku kupiliśmy wszystkie zegarki z tą funkcją, które są na rynku i przetestowaliśmy – generalnie na tym rynku jest tragedia – relacjonuje.

Opowiada też o liderze tego porównania: "Gwarantuje dokładność, czas pracy i prywatność po stronie dziecka (...) Można być z dzieckiem w kontakcie, ale też lokalizować je, wykrywa także, gdy dziecko upadnie – bo przewróci się albo w szkole dojdzie do jakiejś bójki. Natomiast nie jest to podsłuchiwanie dziecka. Nie da się - tak jak w niektórych rozwiązaniach, zazwyczaj chińskiej produkcji - zadzwonić po cichu na zegarek dziecka i słuchać czegoś w okolicy. Więcej szczegółów znajdziesz w rozmowie.

– Pokazywaliśmy rodzicom zegarki, które na to pozwalają i ostrzegaliśmy przed nimi – przyznaje Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl. Tłumaczy też, dlaczego takie produkty mogą przysporzyć rodzicom problemów. – Wyobraź sobie, że Twoje dziecko bawi się w grupie dzieci mających takie zegarki i nie jesteście świadomi, że na rękach rówieśników jest ucho rodzica, czyli że de facto jest podsłuchiwane bez jego zgody - tego w Polsce nie można robić!

