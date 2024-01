Ze szkół zniknęła połowa uczniów i uczennic z Ukrainy. Raport: Nie wiemy, co dzieje się

"Dezerterzy z Ukrainy" na celowniku. Niemcy i Estonia chcą dużych zmian CDU proponuje, aby mężczyznom z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną w swoim kraju do Niemiec, odciąć świadczenia socjalne – chodzi przede wszystkim o tzw. Buergergeld, czyli zasiłek dla osób niepracujących, wynoszący ok. 450 euro na osobę dorosłą. Należy ich pozbawić tych świadczeń, aby „mogli odpowiedzieć na wezwanie” Ministra Obrony Ukrainy do powrotu do domu, by tam mogli zastąpić żołnierzy frontowych wyczerpanych po dwóch latach trwania wojny – opisuje w piątek portal Merkur.