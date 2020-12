Zdominowany rynek OC dla samochodów z salonu. Co trzecia polisa w tej samej firmie

Shutterstock

Trzy najczęściej wybierane zakłady ubezpieczeń odpowiadają za aż 68 proc. rynku obowiązkowych polis komunikacyjnych w przypadku nowych aut rejestrowanych w Polsce - podlicza Samar na podstawie danych z systemu CEPiK. Rynkowy lider ma dużą przewagę nad konkurentami.



Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w przypadku nowych pojazdów osobowych wydaje się zmonopolizowany przez trzy wiodące firmy, wnioskuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar po analizie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zarazem jednak podkreśla, że dane pochodzące z CEPiK-u obarczone są pewnym błędem - w zależności od momentu poboru danych, system bywa pozbawiony części najnowszych informacji - w analizie okresu od stycznia do listopada 2020 zabrakło blisko 20 proc. danych z ostatniego miesiąca, a to za sprawą opóźnienia, z jakim dane trafiają do bazy.

/ IBRM Samar

Niekwestionowanym liderem ubezpieczeń w przypadku nowych samochodów osobowych do 3,5 t jest PZU. We wspomnianym okresie firma odpowiadała za co trzecią polisę w tej grupie pojazdów, była też najczęściej wybieranym ubezpieczycielem w przypadku właścicieli pojazdów dostawczych. W kategorii samochodów osobowych blisko co piąte ubezpieczenie zawarto z Ergo Hestia (18,8 proc.), 17,4 proc. kierowców sięgnęło po ofertę Allianz. Na dalszych miejscach w rankingu znaleźli się: Warta, Compensa, Generali, Greenval Insurance, AXA, Euro Insurances i Interrrisk.

Nieco inaczej podzielony jest rynek obowiązkowych ubezpieczeń w segmencie aut osobowych premium. Tutaj najpopularniejszym ubezpieczycielem jest Allianz (32,8 proc.), kolejnymi w zestawieniu: PZU (27 proc.) i Ergo Hestia (19,8 proc.).

/ IBRM Samar

Analiza Samaru pokazuje też, u jakich ubezpieczycieli wybierano polisy dla konkretnych marek nowych pojazdów osobowych. I tak: samochody marki Toyota, Kia, Renault, Dacia, Mercedes i Hyundai najczęściej ubezpieczano w PZU. W przypadku samochodów marki Skoda, Volkswagen i BMW marką pierwszego wyboru było towarzystwo Allianz. Fordy ubezpieczano najczęściej w Ergo Hestii.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system informatyczny prowadzony od 2016 roku przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzi dane o samochodach zarejestrowanych w Polsce, w tym m.in. dane pojazdu, dane o dokumentach pojazdu, informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC czy najważniejszych zdarzeniach w historii pojazdu, jak kradzież czy zbycie samochodu.

MW