Zdolność kredytowa leci na łeb na szyję. Najtrudniej mają rodziny z dziećmi

Średnia zdolność kredytowa w I kw. 2022 r. rodziny z dwójką dzieci spadła o 56 proc. rdr - wynika z raportu Barometr Metrohouse i Credipass. W przypadku singli spadek zdolności kredytowej wyniósł 44 proc.

Jak wynika z raportu Barometr Metrohouse i Credipass, w pierwszym kwartale br. średnia zdolność kredytowa w ujęciu rok do roku najbardziej spadła dla rodziny z dwójką dzieci – o ok. 56 proc. Pary bez dzieci straciły 46 proc. zdolności sprzed roku, a single 44 proc. - podano.

Według autorów raportu po zeszłorocznym boomie na zakup mieszkań nie ma dziś śladu, a osoby, które chcą kupić mieszkanie na kredyt, muszą podjąć znaczny wysiłek, by zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

"Jest to niewątpliwie największy spadek zdolności kredytowej, z jakim mieliśmy do czynienia na rynku. Patrząc na aktualne ceny nieruchomości, oznacza to, że Polacy, którzy chcą nabyć mieszkania, muszą posiłkować się gotówką, szukać tańszych mieszkań, np. na obrzeżach miast, lub wstrzymać się z zakupem" – wskazała Katarzyna Głogowska z Credipass.

Dodała, że rozwiązaniem jest także, na ile to możliwe, zwiększenie swojej zdolności kredytowej.

Przypomniała, że zazwyczaj banki proszą o zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy. "Rozwiązaniem jest więc poszukanie dodatkowego zatrudnienia czy staranie się o podwyżkę. Nie bez znaczenia jest także rodzaj umowy, jaką posiadamy z pracodawcą, a także miejsce zatrudnienia" - wskazała.

Pośrednicy z Metrohouse zwrócili uwagę, że klienci dość znacząco weryfikują swoje możliwości zakupowe.

"Przede wszystkim decydują się poszukiwać mieszkania w lokalizacjach uważanych za tańsze – zwykle są to osiedla znacznie oddalone od centralnych rejonów miast, ze słabszym i dłuższym dojazdem, gorszą infrastrukturą. Coraz częściej wybierane są lokalizacje podmiejskie, w miastach poza metropolią, gdzie różnice w cenach bywają dość znaczące przy podobnym standardzie substancji mieszkaniowej" - wskazali.

Dodali, że inni próbują poszukiwać mieszkania w podobnej lokalizacji, ale znacząco obniżają wymagania dotyczące standardu. Biorą pod uwagę rodzaj budownictwa, który dotychczas odrzucali, lub są w stanie zaakceptować remont lokalu, podczas gdy pierwotnie ich poszukiwania opierały się wyłącznie na lokalach do zamieszkania od ręki.

"Prawie wszyscy klienci kredytowi, którzy nadal poszukują mieszkania do zakupu, weryfikują też wymagania co do wielkości lokalu" - ocenili eksperci.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt