Odwrócenie trendu w hipotekach – zmienna stopa to mniejszy kredyt. Można "stracić" ponad 80 tys. zł

Jeśli nie kredyt mieszkaniowy to co? Z pomocą przychodzi pożyczka hipoteczna - można ją przeznaczyć na dowolny cel Pożyczka hipoteczna to produkt stosunkowo mało znany szerokim masom klientów banków, a w dodatku często mylony z kredytem mieszkaniowym. W rzeczywistości może być to rozwiązanie wygodniejsze i bardziej elastyczne od kredytu hipotecznego, a także korzystniejsze (jeżeli chodzi o koszty) od kredytu gotówkowego.