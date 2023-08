Procenty w dół, zdolność w górę – w hipotekach mocne zmiany. Milion złotych kredytu na horyzoncie

Kupujesz mieszkanie na kredyt? Potrzebny będzie operat szacunkowy, ale trzeba uważać, żeby nie stracić zadatku Operat szacunkowy jest kluczowym dokumentem, który warunkuje to, czy dostaniemy kredyt i w jakiej wysokości. Rzeczoznawca wycenia wartość nieruchomości, która ma być kupiona, i stanowi jednocześnie zabezpieczenie kredytu. Jak podkreślają eksperci portalu GetHome.pl, bardzo ważne jest więc to, by wartość mieszkania była wyższa niż kwota, o którą wnioskujemy.