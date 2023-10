Zgasł dopalacz – zdolność kredytowa zacznie się osuwać?

Obniżki w hipotekach jak fatamorgana – zmiany w cennikach zaskakują W październikowym zestawieniu ofert z okresowo stałym oprocentowaniem nie zobaczymy już prawie stawek z „ósemką” na początku. Nie oznacza to jednak, że banki zdecydowały się na radykalne cięcia po kolejnej obniżce stóp. Część kredytodawców proponuje dokładnie te same warunki co miesiąc wcześniej lub nawet wyższe oprocentowanie.