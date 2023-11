Zdjęcia roznegliżowanych kobiet na terenie kopalni. Bogdanka tłumaczy kontrowersyjny tweet

„GPW to giełda spekulacyjna”. Gorące przykłady zakupowej gorączki Na giełdzie nie tylko się inwestuje, ale też spekuluje, a na polskiej może przede wszystkim to drugie. W ostatnim czasie widać sporo jaskrawych przykładów tego jak kapitał szybko przepływa z handlu jednymi spółkami na drugie, w poszukiwaniu jeszcze szybszego zysku. Wskazane historie pokazują, że to ryzykowna gra, bardziej przypominająca hazard niż inwestowanie.