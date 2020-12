Zdejmowanie obostrzeń w I kw. 2021 roku? "Dążymy do tego"

Ministerstwo Rozwoju

Mam nadzieję, że w I kwartale 2021 r. będziemy mogli zdejmować poszczególne obostrzenia - powiedziała w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana o znoszenie restrykcji, które dotyczą m.in. przedsiębiorców.

Wiceszefowa MRPiT oceniła na antenie radia RDC, że do normalności sprzed marca br. wrócimy wtedy, kiedy "znaczący procent społeczeństwa skorzysta ze szczepionki, zaszczepi się". Według niej będzie to m.in. "kompatybilne z kolejnymi transzami szczepionek, które pojawią się w kraju".

"Mam nadzieję, i to jest moje marzenie, abyśmy w I kwartale 2021 r. mogli już poszczególne obostrzenia zdejmować. I do tego dążymy" - wskazała Semeniuk. Przypomniała, że dla subregionów turystycznych najbardziej dotkniętych obostrzeniami jest przygotowywany w resorcie "pakiet wparcia na kilkaset milionów zł".

Jak mówiła wiceminister, do 17 stycznia, by przerwać łańcuch transmisji poziomej wirusa COVID-19, rząd zrobi wszystko, aby "mobilność spadała, aby społeczeństwo pozostało w swoich domach".

Semeniuk podkreśliła, że do momentu, kiedy "nie będziemy mieli wyszczepienia społeczeństwa, żyjemy w trybie awaryjnym" i do tego powinniśmy się przyzwyczaić. "Żyjemy w czasach chwilę przed III falą pandemii i staramy się, by ona miała jak najmniejsze efekty ujemne w Europie" - stwierdziła.

Pierwsza dostawa szczepionki dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek, w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia. Transport trafił do magazynu ARM w Wąwale. Tam został rozdzielony, następnie dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.

Druga dostawa szczepionek przeciwko COVID-19 przyleciała do Polski w poniedziałek. Zawiera ona 300 tys. dawek. Z lotniska w Warszawie trafiła do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Część szczepionek trafiła tam do ultrazimnych lodówek, gdzie będzie czekała w temperaturze minus 70 st. C, a część ma jeszcze w poniedziałek trafić do hurtowni farmaceutycznych.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

