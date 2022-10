Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rektor podjął decyzję

fot. Beata Zawrzel / / FORUM

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zarządził zdalne nauczanie w pięciu terminach I semestru roku akademickiego 2022/2023. Decyzja jest związana z oszczędnościami wynikającymi ze wzrostu kosztów utrzymania obiektów, w tym z planowanymi podwyżkami cen prądu.

Zgodnie z zarządzeniem rektora UJ prof. Jacka Popiela w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w formie zdalnej odbędą się w terminach: od 29 do 30 października, od 2 do 6 listopada, od 17 do 22 grudnia, od 3 do 5 stycznia 2023 r., od 7 do 8 stycznia.

Rektor UJ o ponurych perspektywach finansowych mówił m.in. na konferencji prasowej przed inauguracją roku. Uczelnia otrzymała ofertę na dostawę energii elektrycznej o 700 proc. wyższą, czyli za rok o ok. 154 mln zł więcej niż płaci dotychczas.

Zajęcia zdalne w określonych terminach są elementem planu awaryjnego UJ. Uniwersytet rozważa również wprowadzenie od końca semestru nauki stacjonarnej od poniedziałku do czwartku, zajęcia kończyłyby się najpóźniej o godz. 18.00.

Rektor podkreślił, że problem ma całe środowisko akademickie, co jest związane "z niskim wzrostem wysokości subwencji stanowiącej podstawę funkcjonowania uczelni, z inflacją, a przede wszystkim ogromnym wzrostem źródeł energii i tym samym kosztów utrzymania i funkcjonowania szkół".

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział we wtorek podczas inauguracji roku na Akademii Górniczo-Hutniczej, że działania resortu zmierzające do uniezależnienia się od rynkowej regulacji cen energii są zakrojone bardzo szeroko.

"Gwarantuję wszystkim rektorom uczelni krakowskich, małopolskich i z całej Polski, że ceny energii zostaną uregulowane" – zapewnił minister.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej

bko/ joz/