Zbyt dobre dane z rynku pracy sprowadziły spadki na Wall Street

fot. Bianca Otero / / ZUMA Press

Jest taka jedna statystyka, której inwestorzy z Wall Street nie znoszą najbardziej. Jest nią zbyt mocny raport z rynku pracy, który w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji zmusza Fed do zdecydowanych podwyżek stóp procentowych. A to szkodzi wycenom akcji.

Na pierwszy rzut oka majowy raport z amerykańskiego rynku pracy nie wydawał się specjalnie interesujący. Co prawda wzrost zatrudnienia (o 390 tys. etatów) był wyższy od rynkowego konsensusu (+320 tys.), ale oczekiwania analityków były mocno rozbieżne. Ciut niższy od mediany prognoz był za to wzrost zatrudnienia.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Jednak inwestorzy uznali, że majowe „payrollsy” są na tyle solidne, że przesądzają o czerwcowej i zapewne też lipcowej podwyżce stopy funduszy federalnych w wymiarze 50 pb. Niby nic nowego, ale przez ostatnie tygodnie ludzie z Wall Street po cichu liczyli, że Fed nie wyrządzi im krzywdy i odpuści zbyt gwałtowne zacieśnienie polityki monetarnej. W końcu nie od dziś mówi się, że głównym celem Rezerwy Federalnej jest niedopuszczanie do zbyt głębokich spadków indeksu S&P500 (formalnie celem Fedu jest „stabilność cen” i „pełne zatrudnienie” w gospodarce).

- Takie dane mówią nam, że gospodarka jest dość dobrym stanie, co jest dobrą wiadomością. Ale gdy patrzy się na nią w kontekście tego, co oznacza dla Rezerwy Federalnej i zacieśnienia polityki monetarnej, to zapewne czyni ich bardziej pewnymi tego, że mogą kontynuować zacieśnienie – powiedział agencji Reuters Shawn Snyder, szef strategii inwestycyjnych w Citi Personal Wealth Management.

Reakcja amerykańskiego rynku akcji była jednoznacznie negatywna. Dow Jones po spadku o 1,05% zakończył tydzień na poziomie 32 899,70 punktów. S&P500 poszedł w dół o 4,63%, finiszując z wynikiem 4 108,54 pkt. Najwięcej stracił Nasdaq, który zniżkował o 2,47% i zatrzymał się tuż powyżej linii 12 000 punktów.

Nasdaqowi mocno ciążyły zniżkujące o przeszło 9% walory Tesli. Na rynku pojawiły się informacje, że Elon Musk postanowił zwolnić 10% załogi, co raczej nie świadczy dobrze ani o sytuacji samej spółki jak i całej gospodarki. Redukcje etatów lub przynajmniej ograniczenie skali naboru zapowiedziały także inne duże spółki technologiczne, m.in. Microsoft, Twitter i Uber.

To właśnie wyceny tzw. spółek wzrostowych w ostatnich miesiącach najbardziej cierpią na wzroście rynkowych stóp procentowych, co zmniejsza teraźniejszą wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. A teraz dochodzi do tego osłabienie popytu na usługi „big techów”. Konsumenci tłamszeni przez bardzo wysoką inflację i realny spadek wynagrodzeń tną wydatki na dobra wyższego rzędu, musząc wydać więcej pieniędzy na żywność, paliwa i energię.

Póki co amerykański rynek akcji nie wycenia recesji w USA oraz związanego z nią spadku zysków giełdowych korporacji. Przez ostatnie pięć miesięcy inwestorzy zdążyli wycenić jedynie wpływ wyższych stóp procentowych obniżających wskaźniki c/z, przy których wyceniany jest rynek.

Krzysztof Kolany