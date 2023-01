Zburzą wieś, by wybudować kopalnię? Starcia z policją w Niemczech

W sąsiadującej z przeznaczoną do wyburzenia wioską Luetzerath miejscowości Keyenberg na zachodzie Niemiec odbywa się wielotysięczna manifestacja przeciwko planom uruchomienia kopalni w miejscu po Luetzerath. Dochodzi do starć części demonstrantów z policjantami.

W stronę policji rzucane są kamienie, błoto. "Latają też petardy" - relacjonuje portal dziennika "Bild". "Część demonstrantów przedarła się przez policyjny kordon. Dziesiątki z nich są teraz tuż przed Luetzerath".

In 2018, German authorities wasted Millions of euros of public money to evict the forest of Hambach, on behalf of a coal company.



It failed.



The police operation was later ruled illegal in court.



The exact same thing is happening, again, in #Lützerathpic.twitter.com/OCDiK2eoVt