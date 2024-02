Zboże, miód, teraz koncentrat pomodorowy i maliny. Tony zatrzymano na granicy z Ukrainą

Co dalej z rurociągiem z olejem spożywczym między Ukrainą a Gdańskiem? Resort przekazał ustalenia Bez decyzji co do dalszych prac - tak w skrócie skwitował resort rolnictwa pomysł ewentualnej budowy rurociągu do przesyłu oleju spożywczego z Ukrainy. Pojawiły się wątpliwości prawne. Na przyhamowanie pomysłu wpłynęły także okoliczności towarzyszące przepływowi innych towarów rolno–spożywczych z Ukrainy.