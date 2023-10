Zbombardowany szpital w Gazie. Prezydent USA wskazuje ważny fakt

W Strefie Gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób W Strefie Gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób, a 12 tys. zostało rannych. We wtorkowym ataku na palestyński szpital Al-Ahli zginęło ponad 471 osób, a co najmniej 314 zostało rannych - poinformowało w środę w komunikacie palestyńskie ministerstwo zdrowia.