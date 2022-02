Przetestowaliśmy zbliżeniowego Blika. Oto jak działa [Recenzja Bankier.pl]

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Klienci sześciu banków mogą od kilku tygodni korzystać z nowego rozwiązania płatniczego – zbliżeniowego Blika. Do wykonania płatności bezstykowej nie jest już im potrzebna karta płatnicza. Wystarczy smartfon z Androidem i modułem NFC. Jak aktywować usługę i płacić zbliżeniowym Blikiem? Sprawdzamy.

Zbliżeniowy Blik pojawił się w pierwszych bankach jesienią ubiegłego roku. Dziś nowy system płatności działa w Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskim, mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Banku Polska. Wykorzystuje przy tym technologię firmy Mastercard. Polski Standard Płatności, operator Blika, współpracuje z tą organizacją płatniczą już od 2019 roku.

PKO BP pochwalił się niedawno, że jego klienci od momentu udostępnienia zbliżeniowego Blika wykonali już milion transakcji. Codziennie (w dni robocze) klienci wykonują około 30 tys. takich płatności. Statystyki podał także mBank. Tu z kolei w ciągu dwóch miesięcy zbliżeniowego Blika aktywowało 170 tys. użytkowników, którzy wykonali ponad 1,5 mln transakcji. mBank podał jeszcze jedną ciekawostkę - dla porównania, taką liczbę korzystających z usługi Google Pay bank notował po 12 miesiącach od wdrożenia. Zbliżeniowy Blik rośnie jak na drożdżach, więc przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu.

Zbliżeniowy Blik czy Google Pay - czym się różnią?

Ogólnie rzecz biorąc, płatność zbliżeniowym Blikiem wygląda podobnie jak w przypadku Google Pay czy Apple Pay. Smartfona z NFC należy zbliżyć do terminala płatniczego… i gotowe. Cała transakcja trwa kilka sekund – tak samo, jak w przypadku zwykłej płatności kartą zbliżeniową. Choć są tu pewne różnice. W Google Pay przy płatnościach do 100 zł wystarczy jedynie „podświetlić” ekran telefonu. W Bliku trzeba za każdym razem odblokować smartfona. I być może to tylko moje subiektywne odczucie, ale płatność Blikiem trwa minimalnie wolniej niż Google Pay. Choć mowa tu w zasadzie o sekundach.

Zasadnicza różnica między Blikiem a innymi dostępnymi do tej pory rozwiązaniami mobilnymi polega jednak na tym, że aby płacić zbliżeniowym Blikiem, nie potrzebujemy już w ogóle karty. Możemy więc otworzyć konto w banku i nie wnioskować o tradycyjny plastik. Może być to zaletą w tych bankach, które pobierają opłatę za kartę. Karta jest natomiast potrzebna do takich usług jak Google Pay czy Apple Pay. Tam podpinamy ją bowiem do cyfrowego portfela i to za pomocą jej „wirtualnej kopii” dokonujemy płatności. Z drugiej strony płatności kartą – także w urządzeniach mobilnych – mają tę zaletę, że umożliwiają wnioskowanie o tzw. chargeback (obciążenie zwrotne).

Jak aktywować zbliżeniowego Blika?

Zbliżeniowy Blik jest dostępny dla telefonów z systemem Android wyposażonych w moduł NFC. Konieczne jest też zainstalowanie aplikacji mobilnej jednego z wyżej wymienionych banków (co oznacza, że trzeba mieć tam konto). Sam proces aktywacji zbliżeniowego Blika jest bardzo prosty. Ja testowałem go w ING Banku Śląskim, ale w pozostałych instytucjach operacja ta przebiega w analogiczny sposób. Aby włączyć zbliżeniowego Blika, wystarczy przejść do ustawień Blika i wybrać „Aktywuj” przy opcji Zbliżeniowy Blik.

Co ważne, konieczne jest, by telefon miał aktywne zabezpieczenie (PIN, wężyk lub biometria). W kolejnym kroku wybieramy rachunek powiązany z Blikiem, ustawiamy dzienne limity płatności i potwierdzamy aktywację usługi. W ING wpisujemy w tym celu czterocyfrowy PIN mobilny do aplikacji. Jeśli korzystaliśmy wcześniej z innych płatności zbliżeniowych smartfonem (np. Google Pay), system zapyta nas jeszcze, czy chcemy ustawić płatności zbliżeniowe Blikiem jako domyślny sposób płatności zbliżeniowych. I to w zasadzie tyle.

Jak płacić zbliżeniowym Blikiem?

Po aktywacji możemy od razu udać się na zakupy. W momencie finalizowania płatności wystarczy poinformować kasjera, że chcemy zapłacić zbliżeniowo. Następnie należy odblokować telefon (np. odciskiem palca) i przyłożyć urządzenie do terminala POS. Nie trzeba przy tym logować się do aplikacji czy nawet mieć aktywnego połączenia z internetem. Po kilku sekundach na ekranie smartfona pojawi się potwierdzenie wykonanej transakcji. W losowych przypadkach aplikacja może nas poprosić o ponowne odblokowanie telefonu – jest to dodatkowe zabezpieczenie.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, by używać zbliżeniowego Blika naprzemiennie z Google Pay (np. gdy do GPay podpięta jest karta kredytowa i z tego źródła chcemy skorzystać). W takiej sytuacji musimy jednak przełączyć domyślną usługę w ustawieniach płatności NFC w telefonie.

Aktywacja zbliżeniowego Blika nie wyklucza też możliwości dokonywania tradycyjnych płatności Blikiem – za pomocą kodu. Jeśli chcemy dokonać takiej płatności, wystarczy wygenerować kod w aplikacji i poinformować kasjera, że chcemy zapłacić kodem Blik (w przypadku zbliżeniowego Blika mówimy, że chcemy zapłacić zbliżeniowo). Jeszcze jedna ważna kwestia - w przypadku wyboru formy płatności w kasach samoobsługowych należy wybrać „płatność kartą” – w przypadku wybrania opcji z logo Blik trzeba będzie zapłacić kodem.

Uwaga na obudowę telefonu

Gdyby pojawił się problem z dokonaniem płatności zbliżeniowej Blik operator radzi, by sprawdzić, czy na przykład obudowa do smartfona nie blokuje sygnału NFC. - Niektóre obudowy i pokrowce na telefon mogą zaburzać poprawne funkcjonowanie technologii NFC, jej zdjęcie zniweluje ten problem – pisze Polski Standard Płatności. Radzi też, by przed dokonaniem pierwszej transakcji zbliżeniowej smartfonem sprawdzić, w której części urządzenia znajduje się moduł NFC (np. u góry, pośrodku, na dole). - Telefony mogą mieć umiejscowioną antenę NFC w różnych miejscach – w przypadku problemów z działaniem technologii NFC sprawdź w instrukcji swojego telefonu, gdzie umiejscowiona jest antena NFC – czytamy w poradniku opracowanym przez PSP.

Wspomniałem, że zbliżeniowy Blik działa na telefonach z Androidem. Nie mogą z niego korzystać użytkownicy iPhone’ów. Opcja płatności zbliżeniowych Blikiem jest dostępna także dla posiadaczy telefonów Huawei wyposażonych w system operacyjnym HMS (w mBanku, Millennium i Aliorze). Co ciekawe, w przypadku tych telefonów jest to jedyna opcja płatności zbliżeniowych, bo nie da się tam zainstalować Google Pay.