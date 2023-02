Zbliża się ważny termin dla wynajmujących. Zostało kilka dni na zapłatę podatku

Kończy się czas na zapłacenie podatku od przychodów z wynajmu nieruchomości. Właściciele mieszkań i domów mają ostatnie dni na uregulowanie zobowiązań ze skarbówką. W tym roku obowiązuje tylko jedna forma opodatkowania dla wynajmu prywatnego.

fot. RomanR / / Shutterstock

Ubiegły rok był ostatnim, w którym osoby wynajmujące mieszkania lub domy prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej) mogły skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (12/32 proc.). W tym wariancie mogli odliczyć od uzyskanych przychodów koszty poniesione przykładowo na remont lub wyposażenie nieruchomości.

Od 1 stycznia 2023 r. przychody z najmu prywatnego można opodatkować wyłącznie ryczałtem. Do tej pory podatnicy mogli wybrać pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem. Zmianę w tym zakresie wprowadziły przepisy "Polskiego ładu".

Termin na dokonanie pierwszej wpłaty na podatek upływa w 20 lutego, pod warunkiem że wynajmujący otrzymał czynsz od lokatora. Zgodnie z przepisami, jeżeli wynajem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, to przychód powstaje w momencie płatności za usługę wynajmu.

Wynajmujący może zdecydować się na opłacanie ryczałtu kwartalnie. W takim przypadku podatek trzeba zapłacić do 20 kwietnia br. Z kwartalnego rozliczania się z fiskusem mogą skorzystać osoby, których przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. euro.

Stawki ryczałtu od przychodów z wynajmu

Stawka ryczałtu wynosu 8,5 proc. od uzyskanych przychodów z najmu. W praktyce oznacza to, że jeżeli właściciel wynajmuje mieszkanie za 3000 zł miesięcznie, to zapłaci 255 zł podatku. W skali roku będzie to równowartość jednego czynszu - 3060 zł ryczałtu do zapłaty.

Inaczej wygląda sytuacja dla osób, które otrzymują z wynajmu przychody do 100 tys. zł rocznie. W takiej sytuacji stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. dla kwoty do 100 tys. zł, powyżej tej sumy obowiązuje 12,5 proc. stawka. W takim przypadku, jeżeli roczne przychody wyniosły 150 tys. zł, to wynajmujący zapłaci: 14 750 zł (w tym 8500 zł po stawce 8,5 proc. - od 100 tys. zł oraz 6250 zł po stawce 12,5 proc. - od 50 tys. zł).