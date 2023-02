Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców. Później zmiana będzie niemożliwa

Kończy się czas na wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność muszą podjąć decyzję odnośnie najbardziej korzystnego rozliczania się z budżetem państwa. Część podatników wciąż może zmienić sposób opodatkowania za poprzedni rok.

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Pierwsze miesiące każdego roku to moment wyboru formy opodatkowania dla osób prowadzących własny biznes. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji do 20 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy dochód. W praktyce oznacza to termin do 20 lutego 2023 r. w przypadku osób, które kontynuują prowadzenie firmy. Jest to również ostateczny termin na złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za styczeń. W druku składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatnik musi wskazać wybraną formę opodatkowania i podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Liczne zmiany prawa podatkowego w ubiegłym roku spowodowały wiele zamieszania. W związku z tym resort finansów umożliwił "podatnikom, opodatkowanym w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej. Podatnicy, którzy wybiorą to rozwiązanie, będą mogli rozliczyć się z zastosowaniem 12-proc. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej za cały ubiegły rok" - przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym. Warto jednak pamiętać, że stawka 12 proc. obowiązuje przedsiębiorców, których roczne dochody nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł.

Przedsiębiorcy korzystający ze zryczałtowanego podatku muszą pamiętać o odpowiedniej kolejności składania deklaracji podatkowych. "Jeżeli podatnik złoży najpierw PIT-28 (PIT-28S) lub PIT-36L (PIT-36LS), to dla wykazanych w nich dochodów (przychodów) nie będzie mógł już wybrać skali podatkowej w PIT-36 (PIT-36S), nawet jeśli złoży PIT-36 (PIT-36S) w terminie" - wskazuje resort finansów.

Podatek dochodowy dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce mogą wybrać jedną z czterech form opodatkowania tj.: podatek dochodowy od osób fizyczny rozliczany według formuły progresywnej (skala podatkowa: 12/32 proc.) lub liniowej (19 proc.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka podatku uzależniona od rodzaju działalności) oraz podatek dochody od osób prawnych (CIT: 9/19 proc.). Ostatnia z wymienionych opcji związana jest z koniecznością zmiany formy prawnej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że w wyniku stopniowego wygaszania karty podatkowej wciąż część przedsiębiorców korzysta z tego rozwiązania. Jednak od 1 stycznia 2022 r. nie jest dostępna dla nowo powstałych firm oraz osób, które nie korzystały z karty podatkowej przed jej likwidacją.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

To zależy, i to od całkiem sporej grupy czynników, które przedsiębiorca musi przeanalizować przed podjęciem ostatecznej decyzji podatkowej. "Przy dochodach do ok. 10 tys. zł miesięcznie warto rozważyć skalę podatkową, przy wyższych - korzystniejszy może być ryczałt lub stawka liniowa" - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Oprócz dochodu, istotnym elementem jest również wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej kwota uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Obecnie tylko przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu, podatku liniowego i karty podatkowej mogą częściowo odliczyć składkę od podatku.

Ważne są również koszty. Można powiedzieć, że dla każdego podatnika, sytuacja wygląda inaczej. Co do zasady, przedsiębiorcy, którzy spodziewają się wysokich kosztów, powinni rozważyć te formy opodatkowania, które umożliwiają ich odliczenie, tj. podatek liniowy i skalę podatkową.

Dodatkowo, oprócz wymienionych czynników wpływających na decyzję podatkową przedsiębiorców, warto również pochylić się nad ulgami podatkowymi oraz możliwością wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Preferencje podatkowe przysługują w różnym zakresie w ramach poszczególnych form opodatkowania.