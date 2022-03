Zbliża się Invest Cuffs

/ investcuffs.pl

W czasie ósmej edycji popularnych targów do Krakowa przyjadą zainteresowani inwestycjami w akcje, waluty, surowce, kryptowaluty czy nieruchomości. Doświadczeniem i wiedzą podzielą się znani inwestorzy, brokerzy oraz eksperci z banków i domów maklerskich. Całość zwieńczy uroczysta gala i rozstrzygnięcie konkursu w 21 kategoriach inwestycyjnych.

„Przyszłość i trendy polskiej giełdy oczami dużych inwestorów i zarządzających funduszami”, „Nieruchomości aktywem na czas kryzysu” czy „Wojna. Co kupić, co sprzedać - inwestycje na trudne czasy” to tylko kilka z blisko 50 tematów, jakie zostaną poruszone podczas debat, prelekcji i wystąpień w czasie dwóch dni Kongresu Invest Cuff 2022.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 marca w ICE Kraków Congress Centre. Będą się na nie składać: konferencja poświęcona szerokiemu spektrum tematów inwestycyjnych, targi ze stoiskami domów brokerskich, banków oraz spółek giełdowych oraz gala, na której wręczone zostaną nagrody w 21. kategoriach związanych ze światem inwestycyjnym. Nowością będzie pierwsze Polsce spotkanie uczestników rynku Forex w formule business-to-business.

Organizatorzy spodziewają się 5 tysięcy gości, którzy na pięciu salach wykładowych będą mieli możliwość wysłuchania 50 godzin wykładów prowadzonych przez ponad 100 prelegentów. Dzięki temu Invest Cuffs 2022 stanie się jednym z największych wydarzeń inwestycyjnych w Polsce. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji w celu otrzymania zaproszenia.

Jednym z głównych punktów Kongresu jest uroczysta gala, w trakcie której uhonorowane zostaną osoby i podmioty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług inwestycyjnych. Głosy można było oddawać w 21 kategoriach, w tym na media rynku 2021, w której redakcja Bankier.pl została kolejny raz nominowana.

W celu ułatwienia wybrania najbardziej interesujących zagadnień dla poszczególnych uczestników Kongresu został on podzielony na strefy tematyczne. W ten sposób strefa główna obejmować będzie spotkania ze szeroko rozumianymi przedstawicielami sektora inwestycyjnego (domy maklerskie, brokerzy, fundusze inwestycyjne). W strefie giełdy będzie można spotkać reprezentantów giełdowych spółek i poznać ich plany rozwoju. Strefa blockchain otworzy się na zainteresowanych światem kryptowalut. Nowe relacje biznesowe będzie można zawrzeć w strefie start-upów. Z kolei najnowsze oferty finansowania społecznościowego znajdą się w strefie crowdfundingu. Postacie znane z prasy, telewizji, Twittera czy innych mediów społecznościowych będzie można spotkać w strefie mediów.

Michał Kubicki