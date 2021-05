Zbigniew Jagiełło sprzedał akcje PKO BP

Mercator zaprasza do składania ofert sprzedaży do 623.800 akcji spółki po 500 zł/szt. (opis)

Zarząd Mercator Medical ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 623.800 akcji spółki, stanowiących do 5,88 proc. kapitału, po 500 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.