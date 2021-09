Zawodowi sportowcy stanowią mniejszość. Polska zamyka europejskie podium

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Niecały jeden procent wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2020 r. stanowiły osoby związane ze sportem – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce odnotowano jeden z najniższych współczynników.

W krajach UE w 2020 r. było 1,3 mln ludzi związanych zawodowo ze sportem. Jest to 0,7 proc. ze wszystkich zatrudnionych osób, co stanowi wzrost o jedną dziesiątą procenta w stosunku do wyników za 2015 r.

Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w sporcie nastąpiło w 21 z 27 krajów UE na przestrzeni 2015-2020 r. W Polsce w ciągu pięciu lat utrzymało się na poziomie 0,4 proc. ze wszystkich zatrudnionych, co przełożyło się na trzeci najniższy wynik w Europie. Stosunkowo mniej osób zawodowo zaangażowanych w sport jest tylko w Chorwacji (2015 r. – 0,3 proc., 2020 r. – 0,4 proc.) oraz w Rumunii (2015 r. – 0,1 proc., 2020 r. – 0,2 proc.).

Najwyższy współczynnik odnotowano w Szwecji (1,6 proc. w 2015 r. i 2020 r.), Finlandii (2015 r. – 1,3 proc., 2020 r. – 1,4 proc.) oraz w Hiszpanii i Holandii (w obu krajach po 1 proc. w latach 2015 r. oraz 2020 r.).

Co trzecia osoba (33 proc.) związana zawodowo ze sportem jest w grupie wiekowej 15-29 lat. Co daje prawie dwukrotnie wyższy wynik w stosunku do rówieśników uprawiających inne zawody (16,8 proc.). Pozostali pracownicy sportowi to osoby z grupy wiekowej 30-64 lat (64,3 proc.). Co jest niższym wynikiem od tej samej grupy wiekowej w skali wszystkich osób zatrudnionych (80,6 proc).