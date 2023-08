Niemcy nieodpuszczają. Będzie kolejne wezwanie na akcje TIM?

Niemiecka spółka się nie poddaje i w dalszym ciągu jest zainteresowana przejęciem TIM SA. Choć poprzednie wezwanie do sprzedaży nie doszło do skutku, to poinformowano właśnie o zamiarze ogłoszenia nowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM SA.

/ TIM SA

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 t.j.) („Ustawa”), Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia, na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy, publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

1) firma (nazwa) wzywającego – FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie – 22.199.200 (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela

3) dane podmiotu pośredniczącego - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

4) cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje – 50,69 zł (pięćdziesiąt złotych 69/100) za jedną akcję.

W ubiegłym tygodniu poinformowano, że Fega & Schmitt nie nabędzie akcji TIM w ogłoszonym wcześniej wezwaniu.

"W związku z powyższym wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nie nabędzie akcji spółki. Niemniej jednak wzywający pozostaje zaangażowany w transakcję i będzie nadal ściśle współpracować z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - napisano w komunikacie.

Dzień wcześniej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że przedłużył o 4 miesiące termin zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel kontroli nad spółką TIM.

PAP/BPL