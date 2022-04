Zaufanie Holendrów do gospodarki na najniższym poziomie w historii

fot. Neirfy / / Shutterstock

Mieszkańcy Niderlandów są bardziej niż kiedykolwiek pesymistycznie nastawieni do sytuacji gospodarczej w nadchodzącym roku - wynika z badania Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS).

Urząd bada nastroje konsumenckie od 1986 r. Jeszcze nigdy w historii pomiaru nie były one tak niskie jak obecnie. Z informacji CBS wynika, iż zaufanie systematycznie spada od września i jest skorelowane ze wzrostem inflacji.

Obecnie 48 proc. Holendrów ma pesymistyczne nastawienie do gospodarki. Urząd przypomina, że jest ono niższe niż podczas lockdownu wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa.

„Zaufanie konsumentów jest ważnym wskaźnikiem tego, jak gospodarka będzie funkcjonować w najbliższej przyszłości. Jeśli konsumenci twierdzą, że mają do niej niewielkie zaufanie, może to oznaczać, że będą mniej kupować, co może doprowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego” – czytamy w raporcie.

CBS zauważa, że na razie konsumenci wydają więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku - w marcu br. wydali o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Dodano, że na niskim poziomie pozostaje bezrobocie, które wyniosło w ubiegłym miesiącu 3,3 proc.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

