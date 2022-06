PKN Orlen: zarząd zatwierdził plan połączenia Orlenu z Lotosem

/ FORUM

PKN Orlen i Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen - poinformowały spółki w komunikatach.

W związku z połączeniem PKN przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu połączenia, skierowaną do akcjonariuszy grupy Lotos.

Liczba przyznanych akcji stanowić ma liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych, wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze Lotosu otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

"Przyjęta formuła połączenia jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w tej transakcji, które pozwoli na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności" - napisano w komunikacie prasowym.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

PKN podał, że parytet wymiany, który został określony, a także finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych.

W wyniku fuzji PKN Orlen i grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc. (PAP Biznes)

