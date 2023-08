Zatrzymano transport 22 ton nielegalnych odpadów

Ekspertka: Płonące składowiska odpadów to zagrożenie nie tylko dla pobliskich mieszkańców Palące się coraz częściej składowiska odpadów to ogromne zagrożenie dla środowiska i ludzi – wskazuje dr Sylwia Stegenta-Dąbrowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jak zaznacza, skuteczne metody utylizacji odpadów niebezpiecznych są bardzo drogie, a karanie tych, którzy nie przestrzegają przepisów, wydaje się fikcją.