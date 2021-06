Zatrzymano samolot LOT-u, by aresztować rosyjskiego opozycjonistę

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

W trakcie kołowania samolotu lecącego w poniedziałek z Petersburga do Warszawy, kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze zawrócenie na stanowisko postojowe - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe PLL LOT. Dowódca samolotu musiał zastosować się do tego polecenia - dodano.

W poniedziałek 31 maja wieczorem na lotnisku w Petersburgu został zatrzymany Andriej Piwowarow, b. dyrektor związanej z Michaiłem Chodorkowskim organizacji Otwarta Rosja; wyprowadzono go z samolotu do Warszawy. Samolot odleciał z półtoragodzinnym opóźnieniem. Służby graniczne Federalnej Służby Bezpieczeństwa początkowo zaprzeczały, iż zatrzymano Piwowarowa. Media twierdzą, że aktywista ma zostać przewieziony do Krasnodaru, bo sprawa karna wobec niego została wszczęta właśnie w tym mieście.

O zatrzymaniu przez służbę bezpieczeństwa poinformował sam Piwowarow, który zdążył opublikować tweet następującej treści: "Właśnie ściągnęli mnie z samolotu w Pułkowie. Leciałem na urlop. Gdy przechodziłem kontrolę celną, nie było żadnych pytań. Samolot rozpoczął już kołowanie, gdy nagle +stop+. Podjechali gliniarze i mnie zabrali z samolotu. Teraz jestem w oddziale FSB na lotnisku Pułkowo".

"W trakcie kołowania samolotu z Petersburga do Warszawy w poniedziałek kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze zawrócenie na stanowisko postojowe. Dowódca samolotu musiał zastosować się do tego polecenia, bowiem znajdował się w rosyjskiej jurysdykcji" - przekazało biuro prasowe PLL LOT.

Przedstawiciele Otwartej Rosji, która 27 maja br. ogłosiła swoje samorozwiązanie w Rosji, by chronić w ten sposób współpracowników przed prześladowaniami, przekazali, że Piwowarow został przewieziony do Komitetu Śledczego w Petersburgu.

Koordynator służby prawnej Otwartej Rosji mec. Anastasija Burakowa powiedziała w rozmowie z agencją Interfaks, że śledztwo ws. Piwowarowa wszczęto w oparciu o art. 284.1 Kodeksu karnego FR, który dotyczy działalności w Rosji zagranicznych lub transnarodowych organizacji pozarządowych, które zostały uznane za "niepożądane".

Śledztwo w jego sprawie zostało wszczęte 29 maja w Krasnojarsku, gdzie znajduje się centrala koncernu Iukos założonego przez Michaiła Chodorkowskiego, późniejszego więźnia łagrów, któremu ostatecznie zezwolono na wyjazd z Rosji.

Przed czterema laty, w 2017 r., mająca swą siedzibę w Londynie Otwarta Rosja została uznana za "organizację niepożądaną" w Rosji. Struktury tej organizacji działające na terenie Federacji Rosyjskiej miały jednak odrębną podmiotowość prawną - zaznaczył Reuters.

Aresztowany w poniedziałek Piwowarow ma odpowiadać za kontynuowanie działalności Otwartej Rosji mimo tej decyzji. Grozi mu od dwóch do sześciu lat kolonii karnej.

Założona w 2001 r. przez Chodorkowskiego Otwarta Rosja dążyła do zjednoczenia wszystkich sił proeuropejskich w Rosji w celu stworzenia zespolonej, anty-putinowskiej opozycji.

Chodorkowski został aresztowany w 2003 roku i spędził prawie 10 lat więzienia za domniemane "oszustwa na dużą skalę" i "uchylanie się od płacenia podatków". Kolejne wyroki w jego sprawie ogłaszano, gdy już odbywał karę. W 2013 roku po interwencji m.in. kanclerz Niemiec, Angeli Merkel prezydent Putin ułaskawił go pod warunkiem, że Chodorkowski wyjedzie za granicę.

Wawrzyk o zatrzymaniu Piwowarowa: należy sprawdzić, dlaczego Rosjanie postąpili w ten sposób

Na razie jesteśmy na etapie zbierania informacji; trzeba sprawdzić, czy było to rosyjskie bałaganiarstwo, czy też stały za tym jakieś inne przyczyny - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, pytany o zatrzymanie w Petersburgu rosyjskiego opozycjonisty Andrieja Piwowara, który był na pokładzie samolotu LOT.

"Na razie jesteśmy na etapie zbierania konkretnych informacji" - powiedział we wtorek w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, pytany o zatrzymanie Piwowara znajdującego się na pokładzie polskiego samolotu. "To jest działanie niestandardowe, bo jeżeli Rosjanie chcieli zatrzymać tę osobę, to mogli zrobić to przy okazji wpuszczania na pokład; pytanie, dlaczego zrobiono to akurat w tym momencie" - ocenił.

"Czy to jest po prostu rosyjskie bałaganiarstwo, lub też może jakieś inne przyczyny legły u podstaw; w tym momencie to musimy bardzo dokładnie sprawdzić" - podkreślił.

Jak dodał, nie jest to pierwsze "niestandardowe zachowanie naszych szeroko pojętych wschodnich sąsiadów". "Jak widać, tam standardy cywilizowanego świata nie mają zastosowania, takich działań w krajach demokratycznych się nie podejmuje" - ocenił.

Wawrzyk dodał również, że "na razie jest zbyt wcześnie", by rozważać i apelować do społeczności międzynarodowej o nakładanie sankcji wobec Rosji.

W tej chwili analizujemy informacje z PLL LOT i Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zawrócenia samolotu LOT lecącego z Petersburga do Warszawy; znając działalność Rosji, należy spodziewać się, że miało to charakter prowokacji - ocenił we wtorek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ poinformował w TVP Info, że już po zamknięciu drzwi pilot samolotu otrzymał nakaz zatrzymania samolotu i powrotu na miejsce postoju. Następnie - jak dodał - przedstawiciele służb granicznych weszły na pokład samolotu i wyprosiły Andrieja Piwowarowa.

"W tym momencie jesteśmy na etapie analizowania szczegółowych informacji, z PLL LOT, a także z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który otrzymuje zawsze raport po wykonaniu takiej operacji lotniczej" - powiedział Przydacz.

Podkreślił, że MSZ będzie analizować tę sytuację także pod względem przestrzegania prawa międzynarodowego.

"Należy się spodziewać, znając także i działalność naszych rosyjskich sąsiadów, że miało to także i charakter pewnego rodzaju prowokacji" - ocenił wiceszef MSZ.

"Gdyby chciano zatrzymać przedstawiciela rosyjskiej opozycji, to można było dokonać tego w innej formule" - dodał.

Przydacz zaznaczył, że Piwowarow to kolejny przedstawiciel rosyjskiej opozycji, który został zatrzymany, a obecnie trwają zatrzymania przedstawicieli Otwartej Rosji.

Zdaniem wiceszefa MSZ władze "rozprawiają się" z przedstawicielami opozycji demokratycznej przed jesiennymi wyborami do rosyjskiej Dumy.

"Chodzi o to stronie rosyjskiej, aby rozbić jakąkolwiek możliwo0ść pracy opozycji" - ocenił.

Pytany o to czy MSZ oczekuje oficjalnego stanowiska w tej sprawie od rosyjskiego resortu dyplomacji, Przydacz podkreślił, że MSZ analizuje obecnie informacje dotyczące tego incydentu.

"Jeśli się okaże z tych analiz, także prawnych, ze doszło do naruszeń przepisów, a także obyczajów panujących w lotnictwie to będziemy reagować także kanałami dyplomatycznymi, oczekując wyjaśnień" - powiedział Przydacz.