Zatrzymanie posłanki KO. Gajewska informuje o postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów, KSP zaprzecza

Posłanka KO Kinga Gajewska wróciła do sytuacji sprzed kilku tygodni, kiedy to została zatrzymana przez policję na spotkaniu wyborczym premiera Morawieckiego. Poinformowała, że rozpoczęło się postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy interweniujących w Otwocku. Komenda Stołeczna jednak zaprzeczyła tym doniesienom.

fot. @donaldtusk / / Twitter

Interwencja wobec posłanki miała miejsce w czasie kampanii w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, widać było, jak funkcjonariusze wprowadzali posłankę do policyjnego auta.

Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS. pic.twitter.com/nQpw04lX53 — Donald Tusk (@donaldtusk) September 19, 2023

Film pokazujący chwile sprzed wprowadzenia Kingi Gajewskiej do radiowozu zamieściła wówczas na swoim profiliu na X policja.

Jesteśmy transparentni. Nagranie pełne, bez cenzury, dzięki kamerom nasobnym, w które systematycznie wyposażamy policjantów. Policjanci nie mają obowiązku znać każdego z 460 posłów i 100 senatorów. Cześć 1 pic.twitter.com/sgsGdt1p9d — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 19, 2023

Podstawą do jej zatrzymania był fakt, że podczas wiecu Mateusza Morawieckiego przez megafon informowała, że "polski rząd wpuścił do Polski 250 tys. imigrantów. Nasze wizy były sprzedawane na straganach w Afryce i chciałam, żeby po prostu Polacy dowiedzieli się, co się wydarzyło".

Gdy funkcjonariusze wsadzali posłankę do radiowozu, wiele osób informowało ich, że jest ona posłanką. Nie zwracali oni uwagi na ich słowa. Sama zainteresowana w TVN24 powiedziała wówczas, że policjanci uniemożliwili jej wydobycie legitymacji poselskiej, gdyż cały czas trzymali ją pod ramiona. "Szarpali mnie" - dodaje. '"Zostałam pouczona przez pana - nie wiem czy to komendant, czy pan policjant, że nie podoba mu się moje zachowanie" - opisuje.



Gajewska wróciła do tej sprawy w środę na platformie X (dawniej Twitter). "@PolskaPolicja właśnie wszczęła postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy, którzy ciągnęli mnie do radiowozu w Otwocku. Wiatr zmian" - napisała.

.@PolskaPolicja właśnie wszczęła postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy, którzy ciągnęli mnie do radiowozu w Otwocku. Wiatr zmian 😎 — Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) October 18, 2023

Tej informacji zaprzeczyła jednak Komenda Stołeczna Policji. "Prostujemy nieprawdziwe informacje. Nie ma i nie będzie postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów interweniujących w Otwocku, gdyż rzecznik dyscyplinarny nie dopatrzył się uchybień w ich działaniu. Wniosek ten zatwierdził Komendant Stołeczny Policji" - napisała KSP na platformie X.

Prostujemy nieprawdziwe informacje. Nie ma i nie będzie postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów interweniujących w Otwocku, gdyż rzecznik dyscyplinarny nie dopatrzył się uchybień w ich działaniu. Wniosek ten zatwierdził Komendant Stołeczny Policji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 18, 2023

Do wpisu posłanki odniósł się też wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Musze panią poseł uspokoić. To nieprawda. Zakończono czynności wyjaśniające nie dopatrując się żadnych nieprawidłowości. Nie wszczęto postepowania dyscyplinarnego. Nie mniej, policjanci czekają na podwyżkę 20 proc. dla budżetówki" - napisał wiceminister.

Wcześniej stołeczna policja przypomniała, że zaraz po interwencji wobec posłanki w Otwocku Komendant Stołeczny Policji na miejsce skierował Wydział Kontroli. "Już 22 września wszczęto czynności wyjaśniające, które powinny zakończyć się w tym tygodniu" - podkreśliła KSP.

agzi/ jann/