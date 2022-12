Zatoka Sztuki. Czynności procesowe w lokalu będą prowadzone w najbliższych dniach

Włamywali się na konta bankowe i wyłudzili co najmniej milion złotych. Staną przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 19 osób oskarżonych o kradzieży i wyłudzenia mienia poprzez uzyskanie bezprawnego dostępu do bankowości elektronicznej pokrzywdzonych. Według śledczych pokrzywdzonych zostało ponad 200 osób, którym oskarżeni zabrali z konta co najmniej milion złotych.