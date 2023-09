Zastrzyk gotówki dla SOR-ów. "Dofinansowanie wynosi 100 proc."

1,5 mld zł z Funduszu Medycznego zostanie przeznaczonych na modernizację, przebudowę i zagospodarowanie części diagnostycznej 152 szpitalnych oddziałów ratunkowych - poinformowała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Szefowa MZ na konferencji prasowej ogłosiła wyniki konkursu na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z Funduszu Medycznego. Przypomniała, że Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jak wskazała, jest on obliczony na najbliższe 10 lat w kwocie 40 mld zł.

"Projekt, który dziś ogłaszamy jest skalkulowany na 1,5 mld zł, dotyczy dofinansowania modernizacji, przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych w szpitalach w całej Polsce" - powiedziała minister.

Podkreśliła, że środki na ten cel otrzymają 152 szpitalne oddziały ratunkowe. "Otrzymają one środki finansowe właśnie na modernizację, przebudowę, zagospodarowanie części diagnostycznej, która wspiera szpitalne oddziały ratunkowe" - zaznaczyła minister zdrowia.

"Mam nadzieję, że to wyjście naprzeciw, ta poprawa warunków, komfortu i to, aby każdy mógł spotkać w swoim problemie zdrowotnym najlepszą opiekę" - zaznaczyła Sójka. "Mam nadzieję, że każdy Polak i Polka będzie mógł otrzymać odpowiednią pomoc medyczną w każdym ośrodku w Polsce, bo na to zasługujemy" - dodała.

Wicemin. Martyniak: Wwiększości dofinansowanie do SOR-ów wynosi 100 proc

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak podał, że w konkursie wpłynęło 207 wniosków na 243 SOR-y, które były uprawnione do aplikowania. "To oznacza, że aż 85 proc. dyrektorów placówek widziało konieczność, potrzebę w pozyskaniu dodatkowych środków na szpitalne oddziały ratunkowe" - powiedział. Poinformował, że dofinansowanie otrzyma 3/4 wniosków.

Zaznaczył, że w "zatrważającej większości" jest to dofinansowanie rzędu 100 proc., czyli bez żadnego wkładu własnego ze strony danej placówki. Dodał, że ponad 40 proc. wniosków opiewało na kwotę powyżej 14 mln zł, a zaledwie 9 proc. na kwotę poniżej 5 mln zł.

"Jeśli państwo zerkniecie na listę beneficjentów zobaczycie tam wiele podmiotów, które są zlokalizowane w miejscach o rzeczywiście mniejszej gęstości zaludnienia, gdzie szpitalny oddział ratunkowy stanowi podwójne zabezpieczenie, jeśli można tak powiedzieć, bo do takich miejsc kierują się pacjenci czy to skierowani przez zespół ratownictwa medycznego (...), czy we własnym zakresie, jeśli faktycznie jest taka możliwość" - powiedział Martyniak.

Zaznaczył także, że jest to pierwszy konkurs z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, ale nie ostatni. Przypomniał, że 25 września zacznie się nabór wniosków w konkursie na wymianę taboru karetek dla zespołów ratownictwa medycznego.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik przekazał gratulacje i podziękowania od prezydenta Andrzeja Dudy dla wszystkich zaangażowanych w rozstrzygnięcie konkursu. "Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków to jedna z kluczowych kwestii dla nas wszystkich, a także dla samego prezydenta" - zapewnił.

Podkreślił, że wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych jest dobrą wiadomością dla dyrektorów i pracowników tych podmiotów, ale przede wszystkim dla wszystkich Polek i Polaków.

