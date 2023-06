Zastrajkuje wymiar sprawiedliwości. "Podwyżki o 20 proc. od lipca"

Duży spadek ofert dla juniorów w IT. Mało tzw. ofert bez doświadczenia Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na rynek pracy. Dwukrotnie spadła liczba ofert pracy dla juniorów w IT w porównaniu z 2022 rokiem. Dodano, że jest to efekt AI może bowiem zastąpić młodych informatyków - wynika z analizy portalu No Fluff Jobs.