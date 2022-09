Zasób mieszkań w Polsce na koniec 2021 r. wzrósł o 1,6 proc rdr

/ Shutterstock

Szacowana wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2021 r. wyniosła ok. 5,6 bln zł, wobec 4,9 bln zł w 2020 r. - poinformował w opublikowanym w poniedziałek raporcie Narodowy Bank Polski.

Jak podał bank centralny, szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła w ubiegłym roku około 355 mld zł, przy 314 mld zł w 2020 r., natomiast mieszkaniowych - ok. 5,6 bln zł w 2021 r., wobec 4,9 bln zł rok wcześniej.

"Wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 215 proc. PKB, a komercyjnych ok. 14 proc. PKB (w 2020 r. odpowiednio 211 proc. i 13 proc.)" - podał NBP.

Według NBP w 2021 r. zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 osób - do ok. 400 wobec 392 w 2020 r. - oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę - do ok. 30,0 mkw. wobec 29,2 mkw. rok wcześniej. Zmalała przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie - do 2,50 w 2021 r. wobec 2,55 w 2020 r.

Zgodnie z szacunkami NBP w 2021 r. zasób mieszkań w Polsce wynosił ok. 15,3 mln lokali. Oznacza to wzrost w ciągu roku o 1,6 proc., tj. o 234,7 tys., co stanowi historycznie wysoką­ liczbę mieszkań nowo wybudowanych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/