Zaskakujący spadek kursu Huuuge ciągnie w dół resztę producentów gier [Opinia]

Spadek kursu Huuuge podczas debiutu giełdowego jest zaskakujący i negatywnie odbija się na wycenie branży producentów gier - ocenia Kacper Koproń z Trigon DM. Zdaniem analityka, Huuuge jest obecnie wyceniony podobnie jak porównywalne spółki, a do wzrostu wyceny piątkowego debiutanta mogą być potrzebne dodatkowe katalizatory, np. przejęcia lub dobre dane o przychodach gier.

"Mamy sesję pod znakiem debiutu Huuuge, spółka notuje największe obroty na rynku i ciągnie w dół cały sektor. Jestem zdziwiony. Myślę, że część rynku też i to nie tylko biorąc pod uwagę ostatnie debiuty na GPW, gdzie wzrosty były dwucyfrowe, ale też w kontekście niedawnego IPO spółki z tego samego segmentu rynku co Huuuge, Playtika w USA, która również działa na rynku mobilnym w sektorze gier social casino. Kurs tej spółki wzrósł w dniu debiutu o prawie 40 proc. Wydawało się, że sygnały dla Huuuge są optymistyczne" - powiedział Koproń.

Rozmówca PAP Biznes ocenił, że opcja stabilizująca kurs akcji Huuuge po debiucie o wartości ok. 167 mln zł, za którą odpowiada współprowadząca księgę popytu Ipopema Securities, może już nie działać ze względu na spadek wyceny oraz wysokie obroty. Opcja służy wsparciu kursu przez 30 dni od przydziału akcji w ofercie publicznej.

"Nie spodziewałem się, że ta opcja będzie w ogóle potrzebna" - powiedział Koproń.

Zdaniem analityka Trigon DM, wycena mnożnikowa Huuuge jest obecnie bliska spółek porównawczych.

"Może rynek będzie liczył na sygnały wzrostowe: akwizycje oraz dane miesięczne podawane przez Sensor Tower" - dodał Koproń.

O godz. 15.45 kurs Huuuge spada o 3,6 proc. do 48,2 zł. Otwarcie notowań spółki nie przyniosło zmiany ceny akcji, ale już ok. 10.00 kurs rósł o prawie 10 proc., by następnie spaść w okolice zera. Mocniejszy spadek rozpoczął się przed godz. 14. Minimum zanotowano ok. 14.10 na poziomie 46 zł za akcję (spadek o 8 proc.).

Obroty akcjami spółki wynoszą ponad 570 mln zł i stanowią więcej niż 60 proc. łącznych obrotów na GPW.

W ślad za zniżkującym w piątek Huuuge spadają kursy innych producentów gier.

WIG Games traci 2,5 proc., najmocniej wśród branżowych indeksów na GPW. Benchmark jest najniżej od 15 lutego. Największe spadki w WIG Games, ok. 4 proc., notują Ten Square Games i PlayWay.

Wycena lidera branży, CD Projektu, spada o 1,85 proc. To drugi największy spadek w WIG20.

Na szerokim rynku o 2,3 proc. zniżkuje m.in. Ultimate Games, producent gier, który informował o udziale w ofercie publicznej Huuuge. Spółka złożyła w transzy indywidualnych inwestorów zapis na kwotę 9,7 mln zł, a po redukcji otrzymała 5,5 tys. akcji o wartości ok. 0,27 mln zł. Prezes spółki Mateusz Zawadzki w rozmowie z portalem Stockwatch poinformował w piątek, że ewentualną stratę na inwestycji w akcje Huuuge pokryje z własnej kieszeni.

Najmocniej spadającą spółką na piątkowej sesji jest inna spółka z branży gier, Games Operators. Kurs zniżkuje o 18 proc., jednak nie jest to związane z debiutem Huuuge. W czwartek bowiem, w ramach tzw. wczesnego dostępu, zadebiutowała nowa gra spółki, "Rustler". W szczytowym momencie na platformie Steam w nową produkcję Games Operators grało ok. 200 osób. Gra zbiera na Steam mieszane oceny (pozytywnie ocenia ją 68 proc. graczy). Kupujący wystawili jak dotąd 80 opinii. (PAP Biznes)

