Ogromna dziura budżetowa, (znowu) droższe paliwa i coraz mniej Polaków. Oto pierwszy tydzień po wyborach

W pierwszym tygodniu po wyborach parlamentarnych, w których opozycyjne partie wspólnie zyskały więcej głosów niż PiS, poznaliśmy kilka ważnych i ciekawych danych. Dowiedzieliśmy się między innymi o deficycie budżetu na koniec września, o podwyżce hurtowych cen paliw (zaskoczenie?) czy o najnowszych danych z przemysłu. W jakim stanie jest polska gospodarka w październiku 2023? Oto kilka wykresów z tego tygodnia, które odpowiedzą na to pytanie.

fot. gopixa / / Shutterstock

Wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej, choć wciąż były niższe niż rok temu, to równocześnie spadek był najsłabszy od stycznia. To potwierdzałoby tezę, że poprawa nastrojów konsumentów zaczyna przekładać się na decyzje zakupowe.

GUS

Nominalne wynagrodzenia rosły we wrześniu wolniej niż miesiąc wcześniej, ale w ujęciu realnym pokazały, że ich wartość nabywcza rosła najszybciej od wybuchu wojny na Ukrainie. Zatrudnienie znów było mniejsze niż miesiąc wcześniej, ale jest szansa, że w przyszłym roku sytuacja się poprawi - przewidują eksperci.

We wrześniu wartość produkcji przemysłowej nadal była niższa niż rok wcześniej. Warto jednak odnotować, że miesięczna dynamika produkcji była dodatnia drugi miesiąc z rzędu, a ceny producentów nadal malały.

Inflacyjna fala w Europie powoli opada. Już tylko na Węgrzech inflacja HICP przekraczała 10%. Nadal jednak tempo utraty siły nabywczej pieniądza jest nieakceptowalnie wysokie.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

Chińska gospodarka zaskoczyła danymi o produkcie krajowym brutto i sprzedaży detalicznej. Po trzech kwartałach analitycy spodziewają się zrealizowania całorocznego celu wzrostu gospodarczego wyznaczonego przez chińskie władze. Uwagę zwraca dobra postawa konsumenta, ale dalej ciąży słaby rynek nieruchomości.

statista.com

Wrzesień przyniósł silny spadek inflacji bazowej w Polsce – wynika z danych NBP. Po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku ceny bez uwzględnienia paliw, energii i żywności rosły w tempie wolniejszym niż 10% w skali roku.

Bankier.pl na podstawie NBP

Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu spadła o 68 tys. - podał GUS.

GUS

I na deser:

Sprawdziło się to, o czym pisaliśmy już w połowie września. „Promocyjne” ceny paliw w Polsce zdołały utrzymać się tylko do wyborów parlamentarnych. I od tego czasu zaczęły rosnąć, co było raczej trudne do uniknięcia.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Deficyt budżetu na koniec września br. wyniósł 34,7 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. PiS te dane pokazał dopiero po wyborach.