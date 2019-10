Zaskakująca odporność GPW. Przecena JSW i Aliora

Choć na zagranicznych rynkach przeważała dziś czerwień, WIG20 zdołał zakończyć wtorkową sesję ponad kreską. Optymizmu wciąż brak jednak na akcjach JSW i Aliora.

Choć wtorek rozpoczął się od wzrostów na azjatyckich rynkach, szybko okazało się, że dominującym kolorem na giełdach będzie czerwień. Inwestorzy mieli w głowie zarówno świeże groźby prezydenta Donalda Trumpa względem Turcji (później nieco wygładzone), jak i eskalację konfliktu handlowego USA-Chiny. Na rynku pojawiły się obawy, że Chiny nie będą chciały podpisać porozumienia, które ograniczyłoby subsydiowanie przemysłu (a tego chce Trump). Dodatkowo kolejne chińskie firmy trafiły na amerykańską czarną listę i Pekin już zapowiedział ripostę.

Takie otoczenie nie sprzyjało giełdowym bykom. Główne europejskie indeksy jeszcze przed południem rozpoczęły marsz na południe, potwierdzeniem obranego kierunku było zaś wejście Amerykanów. Spadki na Wall Street w momencie zamknięcia handlu na GPW przekraczały 1 proc., czyli były nawet wyższe niż na większości europejskich rynków.

Na tym tle bardzo pozytywnie zaprezentowała się GPW, wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły bowiem wtorkową sesję ponad kreską. WIG i WIG20 zyskały po 0,4 proc., mWIG zakończył dzień 0,3 proc. ponad kreską, a zwykle najmniej ruchliwy sWIG, dziś zyskał aż 0,7 proc. Siła GPW mogła dziś zaskakiwać, warto jednak pamiętać, że wczoraj WIG20 radził sobie wyraźnie słabiej niż jego europejskie odpowiedniki. Dzisiejsze wzrosty to z kolei nie tyle zasługa całej dobrej sesji, a przede wszystkim udanej końcówki. Dodatkowo znów niewiele działo się, jeżeli chodzi o obroty - te na szerokim rynku wyniosły dziś 689 mln zł.

Najmocniejszymi ogniwami indeksu WIG20 były dziś rosnące o przeszło 2 proc. akcje mBanku, Lotosu i PGE. Zieleń dominowała zresztą w indeksie, ponad kreską sesję zakończyła bowiem aż 13 z 20 blue chipów.

Po drugiej stronie znalazły się m.in. akcje JSW (-4,7 proc.) oraz Aliora (-2 proc.). Spółki te śrubują swoje wieloletnie minima i należą obecnie do grona najmniejszych w całym indeksie.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się we wtorek akcje Idea Banku - wzrost o 13,2 proc., Getin Holding – o 11,2 proc., Voksela – o 8,9 proc. i Ten Square Games – o 5,7 proc. Ten Square Games podał we wtorek, że według szacunków, w III kwartale 2019 miał 67,9 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 49,9 mln zł przed kwartałem, z czego 57,7 mln zł przypadło na grę "Fishing Clash".

Rozczarowały z kolei papiery Polwaksu – spadek o 10,0 proc., Astarty – o 8,4 proc. i Eko Export – o 7,1 proc. Zniżkowały również kursy: PKP Cargo – o 1,7 proc. oraz Elemental Holdingu – o 0,5 proc. Podczas wtorkowej sesji PKP Cargo poinformowało o podpisaniu z PGNiG Obrót Detaliczny listu intencyjnego w sprawie możliwej współpracy w zakresie świadczenia usługi przewozu paliwa gazowego LNG z wykorzystaniem sieci. Z kolei po zakończeniu poniedziałkowej sesji Elemental Holding podał, że poprzez spółkę zależną Tesla Recycling, chce kupić do 20.238.824 akcji własnych, stanowiących 11,87 proc. kapitału zakładowego, po 1,50 zł za papier.

Adam Torchała/PAP Biznes