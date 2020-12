Wyższy zasiłek pogrzebowy w 2021 r.? Jest projekt ustawy

fot. Syda Productions / Shutterstock

W 2021 r. zasiłek pogrzebowy może być wyższy o 75 proc. Posłowie złożyli projekt ustawy zakładającej podwyższenie świadczenia do 7 tys. zł. Kwota zasiłku nie zmieniła się od 9 lat.

Do sejmu w środę (9 grudnia) trafił nowy projekt posłów dotyczący zwiększenia kwoty jednorazowego zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Obecnie wynosi on 4 tys. zł i jak podkreślają pomysłodawcy zmiany ustawy nie jest wystarczający, aby pokryć wszystkie koszty związane z pochówkiem zmarłej osoby. Wysokość zasiłku pogrzebowego nie była zmieniania od 2011 r.

– W obowiązującym stanie prawnym zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. złotych. Kwota ta nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu. Oznacza to, że zasiłek pogrzebowy przestał obecnie pełnić swoją funkcję, ponieważ nie umożliwia pokrycia całości lub większej części wydatków związanych ze złożeniem zmarłego do grobu i jego pożegnaniem. Wymaga to podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Ustawodawca przewidział w nowym projekcie ustawy również automatyczną waloryzację świadczenia w każdym roku. Zasiłek pogrzebowy miałby być zwiększany przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Zasiłek pogrzebowy otrzymuje rodzina lub osoba/instytucja, która pokryła koszty pochówku zmarłego. Obecnie maksymalna kwota wynosi 4 tys. zł, którą rodzina otrzyma w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

DF