Rząd przedłużył wypłatę zasiłku opiekuńczego

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 14 marca 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r." - napisano. Obecnie zasiłek jest wypłacany do 28 lutego.

Obecnie można korzystać z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę, lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łącznie 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w razie choroby dziecka do 14 lat.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, zasiłek ten w wymiarze 30 dni przyznawany jest do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na tych samych zasadach zasiłek ten przysługuje również m.in. wtedy, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku, np. wskutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

