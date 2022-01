Zarzuty za wystawianie ponad 100 fałszywych zaświadczeń zaszczepienia

Branża funeralna: Rok 2021 to rekordowa ilość śmierci od zakończenia II wojny

W 2021 r. wykonano ponad 500 tys. pogrzebów; to o ok. 30 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wzrosła również liczba kremacji; w ub.r. przeprowadzono ich ok. 200 tys., o ok. 12 tys więcej rdr.