Osiem banków złożyło wniosek do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony

Zarządy i rady nadzorcze Alior Banku, BNP Paribas Bank Polska, ING BŚ, mBanku, Banku Millennium, Banku Pekao, PKO BP i Santander BP zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony - poinformował Santander BP w komunikacie. Bank szacuje, że wpłaci do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony 407,3 mln zł, co obciąży wyniki w 2022 roku.

Powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy w tej sprawie. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

"Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony oraz uznaniu systemu ochrony, banki uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą system ochrony (jednostka zarządzająca). Utworzenie jednostki zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - podano w komunikacie.

"Kapitał zakładowy jednostki zarządzającej wyniesie 1.000.000 zł. Bank obejmie 12.914 akcji jednostki zarządzającej, o łącznej wartości nominalnej 129.140 zł, co będzie stanowiło ok. 12,9 proc. jej kapitału zakładowego" - dodano.

Według komunikatu, celem systemu ochrony będzie m.in. zapewnienie płynności i wypłacalności banków, a także wspieranie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez BFG.

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony.

Jak podano, w jednostce zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony.

"Fundusz pomocowy zostanie utworzony z wpłat banków uczestników w wysokości 0,4 proc. kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Ustawa o BFG)" - podano w komunikacie.

"W oparciu o poziom środków gwarantowanych banku na koniec pierwszego kwartału 2022 r., który wynosił 101 815 810 701,26 zł, szacuje się, że bank wpłaci do funduszu pomocowego 407 263 243,00 zł, co obciąży wyniki banku w 2022 r. Kwota ta może ulec zmianie, jeśli ustalenie wysokości wpłaty nastąpi na podstawie wysokości kwoty środków gwarantowanych na koniec drugiego kwartału 2022 r. i kwota środków gwarantowanych ulegnie zmianie" - dodano.

Dalsze wpłaty do funduszu pomocowego będą wymagały jednogłośnej uchwały walnego zgromadzenia jednostki zarządzającej.

Santander BP wskazał, że rada BFG może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, biorąc pod uwagę, między innymi, wysokość środków zgromadzonych przez system ochrony. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy stanowią koszt uzyskania przychodów.

"Odpowiedzialność każdego banku uczestnika za zobowiązania związane z jego uczestnictwem w systemie ochrony ograniczona jest do wysokości wkładów, które dany bank uczestnik jest zobowiązany wnieść na objęcie akcji jednostki zarządzającej, oraz wpłat, które dany bank uczestnik jest zobowiązany wnieść do funduszu pomocowego" - podano w komunikacie.

"Każdy bank uczestnik będzie mógł wypowiedzieć umowę systemu ochrony z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowa będzie nadal obowiązywać w stosunku do pozostałych banków uczestników" - dodano.

System ochrony dla banków komercyjnych wprowadziła nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw.

Udział banków w tym systemie ma dobrowolny charakter. Banki zawierać mogą umowę systemu ochrony, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Uczestnik systemu ochrony wnosić ma w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do tego systemu wpłatę na fundusz pomocowy w wysokości nie mniejszej niż 0,3 proc. kwoty środków gwarantowanych uczestnika systemu ochrony objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów. (PAP Biznes)

