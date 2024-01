Zarząd Złotej 44 donosi na Zaorskiego do KNF. Powodem "Epicki flip"

Starcie pomiędzy ekscentrycznym milionerem - Rafałem Zaorskim - a zarządem apartamentowca Złota 44 doczekało się nowej odsłony. Jest donos do KNF, "Epicki flip" jest zagrożony. Co na to główny zainteresowany?

Rafał Zaorski od 17 stycznia, w każdą środę, będzie organizował dzień otwarty w apartamencie 504. Wezmą w nim udział osoby, które podpisały już umowy rezerwacyjne na zakup udziałów w jego nieruchomości. Przyjmuje, jak twierdzi, maksymalnie 10-20 osób na godzinę.

Zarząd Wspólnoty Złota 44 nie ustaje w działaniach mających doprowadzić do sprzedania apartamentu 504 na drodze licytacji. Jak pisze Wspólnota, Rafał Zaorski narusza zasady współżycia społecznego - informuje "Wyborcza.biz".

Zarząd Wspólnoty Złota 44 twierdzi, że Zaorski był informowany, że "uporczywe użytkowanie lokalu mieszkalnego na cele organizacji imprez i eventów, które zakłócają korzystanie z innych mieszkań i części wspólnych, w czasie których regularnie interweniuje ochrona i policja, stanowią zachowania rażąco sprzeczne z regulaminem budynku".

"Mieszkanie stanowi lokal mieszkalny, a nie użytkowy, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a nie organizacja wydarzeń muzycznych czy aukcji dzieł sztuki, w których bierze udział co najmniej kilkadziesiąt osób, utrudniając korzystanie z części wspólnych budynku i naruszając przepisy przeciwpożarowe. Ani mieszkanie, ani budynek nie są przystosowane do realiów, które próbuje narzucić pan Rafał Zaorski, realizując projekt "Epicki Flip". Nazywanie projektu, który w przypadku dojścia do skutku będzie skutkował pokrzywdzeniem wielu osób, nie powinno się w ocenie Wspólnoty nazywać "eksperymentem społecznym", ale bezprawnym działaniem" - pisze Wspólnota w oświadczeniu cytowanym przez gazetę.

Co więcej, jak informuje Wspólnota, o projekcie "Epicki flip" i wynikających z niego zagrożeniach została zawiadomiona Komisja Nadzoru Finansowego.

"Cel, który przyświeca Wspólnocie w jej działaniach, to przede wszystkim możliwość spokojnego mieszkania w budynku przy Złotej 44 i korzystania z mieszkań oraz budynku z poszanowaniem prawa własności innych osób, zasad współżycia społecznego i dobrosąsiedzkich stosunków" - podał Zarząd.

Rafał Zaorski komentuje zamieszanie

Zaorski na platformie X szybko zareagował na działania wspólnoty. Wyraził nawet chęć kupienia tego apartamentu na licytacji. Wskazał też, że hipoteka mieszkania jest obciążona na 20 mln zł, czyli kupiony został na kredyt, ale zarazem... nie może być sprzedany poniżej tej kwoty, bo musi być pokryte zobowiązanie.

Podobno Wspólnota #zlota44 wystawiła gdzieś na @Allegro_Group mój apartament na licytację. Czy ktoś ma linka? , bo chce kupić. To Nieyes Panasprava #epickiflip pic.twitter.com/uBcEPJUqdA — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) January 17, 2024

Pojawiły się także informacje, jakoby Rafał Zaorski miał zalegać z opłatami Wspólnocie Złota 44. Milioner zdementował te informacje. "Pogłoski o moich zaległościach są mocno przesadzone. SALDO apt 504 Nadpłata +180zl Przy okazji zobaczcie sobie ile kosztuje utrzymanie miesięczne 504 i z czego się składa Epicki flip" - napisał w portalu X [pisownia oryginalna - red].

Wspólnota Złota44 puszcza do mediów jakieś manipulacje o moich zaległościach finansowych względem wspólnoty :) Fakt nie jestem doskonałym terminowym płatnikiem a kto jest XD ale parafrazując Marka Twaina "Pogłoski o moich zaległościach są mocno przesadzone" SALDO apt 504 Nadpłata… pic.twitter.com/n6PRas4Oqx — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) January 18, 2024

