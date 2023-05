Jeszcze większa dywidenda od XTB. Jest nowa rekomendacja zarządu

Rekomendowana przez zarząd XTB dywidenda za 2022 r. uległa zwiększeniu. Nowa propozycja zakłada przeznaczenie ponad pół miliarda złotych na wypłaty dla akcjonariuszy. To efekt wycofania się ze skupu akcji własnych.

/ facebook.com/xtbpl

Pierwotny plan podziału zakładał wypłatę akcjonariuszom 50 proc. wypracowanego w ubiegłym roku zysku w postaci dywidendy, czyli łącznie ok. 381,5 mln zł, co odpowiadałoby 3,25 zł dywidendy na jedną akcję. W dodatku XTB chciało przeznaczyć około 188,7 mln zł na skup akcji własnych oraz ich umorzenie, dlatego złożyło do KNF-u odpowiedni wniosek.

Teraz ten plan jest nieaktualny. Zarząd XTB zdecydował wycofać złożony do KNF wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie skupu akcji i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, by na dywidendę trafiło 75 proc. zysku, czyli 570,5 mln zł, co da 4,86 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

O takiej alternatywie spółka informowała już wcześniej, ale złożony wniosek do KNF-u w sprawie zgody na skup akcji własnych sugerował, że po stronie spółki pierwotna decyzja była ostateczna. W międzyczasie największy akcjonariusz XTB sprzedał część akcji w procedurze ABB, w której cenę ustalono na 38 zł.

We wtorek, kurs akcji XTB przed informacją o nowej rekomendacji zarządu oscylował wokół 39,75 zł. Stopa dywidendy liczona do tego kursu do ponad 12,2 proc. Kurs zyskał kilkadziesiąt groszy po informacji i ok. godz. 14.10 był notowany w granicach odniesienia.

Jako dzień dywidendy zarząd XTB proponuje 10 lipca 2023 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy - 21 lipca 2023 r.

Z zysku za 2021 rok spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję, jednak do tej pory najwięcej wypłaciła z zysku za 2020 r. kiedy do akcjonariuszy powędrowało 1,79 zł na akcję. Wtedy stopa dywidendy wyniosła 9,9 proc.

Polityka dywidendowa XTB, zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 - 100 proc. jednostkowego zysku netto.