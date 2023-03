XTB chce wypłacić rekordową dywidendę i skupić akcje własne. Wszystko zależy od KNF

Zarząd XTB chce wypłacić akcjonariuszom najwyższą dywidendę w historii oraz odkupić akcje własne. Środki mają pochodzić z zysku netto wypracowanego w 2022 roku. O tym, czy przedstawiony plan zostanie zrealizowany, zadecyduje KNF.

Według wstępnych szacunków jednostkowy zysk netto spółki za 2022 rok wyniesie ok. 761,6 mln zł. Zarząd XTB rekomenduje wypłatę akcjonariuszom 50 proc. wypracowanego w ubiegłym roku zysku w postaci dywidendy, czyli łącznie ok. 381,5 mln zł, co odpowiada 3,25 zł dywidendy na jedną akcję i stopie dywidendy na poziomie 9,28 proc. wobec ceny z wtorku. W dodatku XTB chce przeznaczyć około 188,7 mln zł na skup akcji własnych oraz ich umorzenie — poinformowała spółka w komunikacie.

"Powyższa rekomendacja oraz przeprowadzenie odkupu akcji własnych uzależnione jest od uzyskania przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na odkup do 5.683.635 akcji własnych (co stanowi 4,84 proc. ogólnej liczby akcji/głosów w spółce) w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na ich umorzenie" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że w przypadku ewentualnego braku zgody ze strony KNF na odkup akcji własnych albo przedłużania się okresu na uzyskanie takiej zgody zamiarem zarządu będzie wypłata akcjonariuszom 75 proc. wypracowanego w 2022 roku zysku, co odpowiadać będzie 4,86 zł dywidendy na jedną akcję. Wtedy stopa dywidendy wyniosłaby 13,87 proc. wobec wtorkowej ceny zamknięcia.

W obu przypadkach byłaby to rekordowa nominalna dywidenda wypłacona przez XTB od początku notowań na GPW. Z zysku za 2021 rok spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję, jednak do tej pory najwięcej wypłaciła z zysku za 2020 r. kiedy do akcjonariuszy powędrowało 1,79 zł na akcję. Wtedy stopa dywidendy wyniosła 9,9 proc., więc dopiero wypłata 75 proc. zysku pozwoliłaby pobić ten poziom. Po informacji kurs akcji XTB zyskiwał ponad 5 proc. i osiągnął historyczny szczyt na poziomie 36,90 zł.

"Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 - 100 proc. jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF" - napisano w komunikacie.

Michał Kubicki