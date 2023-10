Zarząd Rafako chce wyprowadzić spółkę na prostą. Kluczowe najbliższe tygodnie

Zarząd Rafako jest zdeterminowany, by wyprowadzić spółkę na prostą, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się uniknąć wniosku o upadłość - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele nowego zarządu Rafako. Trwają rozmowy m.in. z wierzycielami i instytucjami finansowymi.

/ Rafako

Na początku października Dawid Jaworski został powołany na stanowisko prezesa Rafako w miejsce Macieja Stańczuka, a Michał Sikorski został oddelegowany do zarządu z rady nadzorczej.

18 października spółka poinformowała, że jej zarząd zdecydował o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co nie jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku. Wskazano wtedy, że dla decyzji w tej sprawie kluczowe będą takie okoliczności jak m.in. wyrażenie zgody przez kluczowych wierzycieli spółki na odroczenie terminów płatności wymagalnych rat układowych, zawarcie porozumienia z wierzycielami będącymi wystawcami gwarancji należytego wykonania wystawionej na rzecz Tauron Wytwarzanie czy zawarcie przez spółkę porozumienia z JSW Koks.

"Zarząd Rafako jest zdeterminowany, by wyprowadzić spółkę na prostą. Pracujemy nieustannie, mamy olbrzymie wsparcie załogi. Przedstawiliśmy warunki, których osiągnięcie pozwoli spółce w sposób bezpieczny przejść przez burzliwy okres i doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli do docelowej transakcji inwestorskiej. Wierzymy, że to się uda, ale to duże wyzwanie menadżerskie" - powiedział PAP Biznes Michał Sikorski, członek rady nadzorczej Rafako, delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

"Opublikowanie komunikatu o przygotowaniach do złożenia wniosku powinno również wszystkim interesariuszom spółki uświadomić, jakie czynności musimy wykonać w perspektywie do końca miesiąca. Staramy się firmę wyprowadzić na prostą, ale jest ryzyko upadłości. Jeżeli wymienione warunki nie zostaną spełnione, to my jako zarząd nie będziemy mieć innego wyjścia jak złożyć wniosek o upadłość spółki" - powiedział PAP Biznes nowy prezes Rafako Dawid Jaworski.

Jak wskazał, zarząd ma 30 dni od momentu objęcia swojej funkcji na złożenie wniosku o upadłość, jeżeli są ku temu przesłanki.

"Na początku listopada powinniśmy więc złożyć wniosek, jeśli nie będziemy widzieć innej możliwości. Spółka była już w bardzo trudnej sytuacji kilka miesięcy temu w związku ze sporem z Tauronem. Wniosek o upadłość był już przygotowywany, ale ostatecznie udało się wyjść wtedy z impasu. Teraz na pierwszy plan wyszły inne problemy, które wtedy nie były priorytetowe. Dzisiaj natomiast dramatycznie skurczył nam się czas" - powiedział prezes.

Właścicielem pakietu kontrolnego akcji Rafako jest spółka PBG, która jest w upadłości likwidacyjnej. Posiada pośrednio i bezpośrednio 26,4 proc. akcji Rafako.

"Jest już postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, który spowoduje, że w perspektywie najbliższych miesięcy spółka PBG ostatecznie zostanie zlikwidowana i pakiet akcji Rafako zostanie rozdysponowany pomiędzy obligatariuszy spółki PBG. Syndyk podejmuje wszelkie czynności, by w imieniu obligatariuszy PBG sprzedać ten pakiet akcji w całości" - powiedział prezes Jaworski.

W lipcu ofertę kupna pakietu akcji Rafako należących do PBG złożyła firma PG Energy, należąca do Pawła Gricuka. Oferta zakłada również objęcie przez inwestora akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Rafako.

"Nie było dotychczas widać dynamiki procesu inwestorskiego z powodu niskiego tempa spełniania warunków zawieszających transakcję. Dokładamy starań, by zdynamizować ten proces. Mamy też wsparcie inwestora - Pawła Gricuka, z którym jesteśmy w bieżącym kontakcie. Wierzymy, że transakcja zostanie zrealizowana" - powiedział Michał Sikorski.

Jak wskazał Sikorski, spółka mierzy się ze stanowiskiem głównego akcjonariusza, PBG, którym kierują wierzyciele spółki. Obligatariusze PBG warunkowali podjęcie jakichkolwiek uchwał konwertujących wierzytelności na akcje sprzedażą swojego pakietu akcji, czyli podjęcie działań restrukturyzacyjnych, ratujących Rafako było warunkowane sprzedażą akcji przez PBG.

"My jednak nie możemy dalej czekać. Na 14 listopada zwołaliśmy NWZ, by zmienić uchwały. Chcemy, by spółka była w stanie zrealizować te uchwały bez warunku sprzedaży akcji przez PBG, aby to do wierzycieli Rafako należała decyzja o woli konwersji wierzytelności na akcje, a nie od akcjonariusza PBG" - powiedział Sikorski.

"W przyszłości musimy mieć możliwość pozyskiwania nowych kontraktów, ale żeby to było możliwe, konieczne jest uzyskanie dodatnich kapitałów własnych spółki, czyli dokonanie konwersji wierzytelności na kapitał własny i pozyskanie nowych linii gwarancyjnych. To błędne koło, bo dopóki obligatariusze PBG nie umożliwią nam konwersji wierzytelności, nie będziemy w stanie pójść do przodu" - dodał Jaworski.

Zarząd Rafako liczy, że główny akcjonariusz zgodzi się na zaproponowane uchwały, a NWZ spotka się z zainteresowaniem większości akcjonariuszy Rafako.

Jak poinformowali przedstawiciele zarządu Rafako, ważnym kamieniem milowym dla spółki będzie koniec października i płatność raty układowej.

"Z końcem października mamy płatność dużej raty układowej w wysokości kilku mln zł. Rozmawiamy z wierzycielami i liczymy, że podpiszemy porozumienia z największymi z nich o odroczeniu płatności przynajmniej części raty. To już by nam dawało jakiś oddech. W rozmowach wspierają nas instytucje rozwojowe i jesteśmy w miarę pewni, że ten etap będziemy w stanie zamknąć" - powiedział prezes Dawid Jaworski.

"Drugim, nie mniej ważnym obszarem, są rozmowy z instytucjami gwarantami na Jaworznie, które mają wierzytelność 240 mln zł z tytułu pociągniętej gwarancji, która rozliczała ugodę z Tauronem. Rozmowy zostały zamrożone na przełomie czerwca i lipca, banki podjęły decyzję o zablokowaniu kont w naszej spółce zależnej E003B7, która była spółką specjalnego przeznaczenia pod budowę Jaworzna. Jest tam zablokowana bardzo duża kwota i prowadzone są teraz rozmowy z gwarantami o tym, by umożliwić tej spółce funkcjonowanie i rozliczenie podwykonawców. Banki muszą też z nami podpisać umowę standstill, że nie będą podejmować kroków egzekucji" - dodał prezes.

Rafako ma promesę na finansowanie pomostowe z PFR TFI w wysokości 15 mln zł.

"Warunkiem wypłaty pożyczki jest możliwość zabezpieczenia się funduszu np. na udziałach w spółkach zależnych, czy przepływach z kontraktu z JSW Koks. Obecnie PFR TFI nie może się na niczym zabezpieczyć, gdyż instytucje finansowe mają zastaw m.in. na nieruchomościach. Wystąpiliśmy do gwarantów o zwolnienie z zabezpieczenia w postaci udziałów w naszych dwóch spółkach zależnych. Wstępnie gwaranci widzą taką możliwość, prowadzimy konstruktywny dialog. Problemem jest szybkość procedowania, rozmowy muszą nabrać tempa, bo nie mamy czasu. PFR nie będzie mógł wypłacić pieniędzy, jeśli się skutecznie nie zabezpieczy, a nie widzimy innego sposobu, by w tak krótkim czasie pozyskać znaczące środki. Musimy dotrwać do tego momentu" - powiedział prezes Dawid Jaworski.

Jak zauważyli przedstawiciele zarządu Rafako, pożyczka z PFR TFI nie uleczy wszystkich problemów spółki.

"Aby komunikat o przygotowaniu do złożenia wniosku o upadłość nie musiał być realizowany, potrzebujemy współpracy wszystkich interesariuszy. Nie tylko PFR powinno walczyć o Rafako. 15 mln zł to ważny pierwszy krok zapewniający poprawę płynności na teraz, natomiast nie rozwiąże sprawy. Aby spółka w sposób spokojny weszła w proces inwestorski, czyli podwyższenie kapitału i nowe instrumenty finansowe, musi być stabilna wewnętrznie, musi dojść do porozumienia ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami, interesariuszami, zamawiającymi" - powiedział Michał Sikorski.

Jak dodał, firma nie polega tylko na pożyczce z PFR.

"Zarząd realizuje wszystkie możliwe działania, aby pozyskać płynność także wewnętrznie, swoimi zasobami. Pracujemy nad kolejnymi porozumieniami, które też będą skutkować udrożnieniem zatrzymanych płatności" - powiedział.

Prezes Jaworski wskazał m.in. na zawarcie ugód z muzeum w Toruniu i z Energą. Firma jest też w procesie mediacji z JSW Koks.

"Dzięki zaangażowaniu Prokuratorii Generalnej mamy pomysł na plan dojścia do ostatecznego rozliczenia tego kontraktu, co z punktu widzenia Rafako, będzie zamknięciem ostatnich dużych ryzyk kontraktowych z przeszłości" - powiedział prezes.

"Rozmawiamy z JSW Koks, by umożliwić przepływ pieniędzy, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie ugody. Prawdopodobnie sięgniemy po rozwiązania już wcześniej stosowane, umożliwiające przepływ pieniądza wraz z postępem prac. Bieżąca realizacja kontraktu jest zapewniona. Mamy harmonogram dojścia do zakończenia tego projektu i jesteśmy pewni, że jeśli spółka przetrwa listopad, może wyjść na prostą i zacząć organiczny rozwój, skupić się na produkcji i wchodzić w obszary podwykonawstwa" - dodał Dawid Jaworski.

Do pozyskiwania nowych, dużych zamówień potrzebna jest jednak stabilność finansowa.

"Rafako, jako spółka produkcyjno-wykonawcza, ma blisko 900 pracowników, co oznacza wysokie koszty stałe. Moglibyśmy dostawać dużo więcej zleceń, gdybyśmy mieli ustabilizowaną sytuację finansową. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi głównymi odbiorcami, dla których jesteśmy strategicznym partnerem, bo firm takich jak Rafako w Europie jest niewiele" - powiedział prezes Rafako.

"Spółka jest potrzebna rynkowi i może realizować ważne projekty np. w energetyce, ale i w obszarach spawalniczych. Będziemy chcieli uzupełnić portfel zamówień także o zlecenia spoza energetyki. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli się pochwalić informacjami o rozpoczęciu współpracy z dużymi podmiotami, niekoniecznie z typowych dla nas obszarów. Aby jednak pozyskiwać duże zamówienia, musimy mieć stabilność finansową. Na tym kroku skupiliśmy się w pierwszej kolejności" - dodał Jaworski.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ pr/