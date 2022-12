PGE przejmuje PKP Energetyka. "Strategiczne podmioty wracają w ręce państwa"

PGE kupuje za 1,913 mld zł 100 proc. udziałów PKPE Holding, który kontroluje m.in. spółkę PKP Energetyka. W środę na transakcję wyraziła zgodę Rada Nadzorcza PGE - poinformowała Polska Grupa Energetyczna.

fot. PrzemoN / / Shutterstock

PKP Energetyka to spółka, która sprzedaje i dostarcza energię klientom trakcyjnym i biznesowym.

Zgodnie z informacją PGE, zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings udziałów PKPE Holding, oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów PKPE Holding za ok. 1,913 mld zł. Cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5,944 mld zł - podano w komunikacie.

Dodano, że zamknięcie transakcji planowane jest 3 kwietnia 2023 r., a płatność za udziały w dniu zamknięcia transakcji.

"Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju" - podano.

Wicepremier Sasin: strategiczne podmioty wracają w ręce państwa Jesteśmy świadkami kluczowej transakcji: Grupa PGE nabyła PKP Energetyka. To duży sukces - ocenił w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Strategiczne podmioty wracają w ręce państwa - dodał. "Naprawiamy błędy ekipy Donalda Tuska. Strategiczne podmioty wracają w ręce państwa. Od 7 lat repolonizujemy kluczowe spółki, wzmacniamy polską gospodarkę i bezpieczeństwo. Dzisiaj jesteśmy świadkami kluczowej transakcji. Grupa PGE nabyła PKP Energetyka. Duży sukces" - napisał w środę Sasin na Twitterze. PKP Energetyka to spółka sprzedająca i dostarczająca energię klientom trakcyjnym i biznesowym. Pod koniec września 2015 r. ówczesny prezes PKP SA Jakub Karnowski informował, że została podpisana umowa sprzedaży PKP Energetyka z głównym nabywcą Funduszem CVC. Ustalona cena wyniosła 1 mld 965 mln zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie PKP Energetyki przez CVC Capital Partners. PKP Energetyka była wówczas czwartym największym sprzedawcą energii w Polsce i największym nieposiadającym własnych mocy wytwórczych. Spółka odpowiadała za 5,3 proc. krajowej sprzedaży energii do odbiorców. (PAP) autor: Aneta Oksiuta aop/ mk/

W komunikacie wskazano, że zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu kilku warunków, m.in. uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; zakończeniu sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka; uzyskaniu zgody Ministra Aktywów Państwowych.

Jak zaznaczyła PGE, PKPE Holding jest spółką kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka - dystrybutora i sprzedawcę energii do sieci trakcyjnej, dodatkowo świadczącego usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych itp. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej, udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc.

Zgodnie z informacjami z planu, 63 proc. dostarczanej przez spółkę energii elektrycznej trafia na cele trakcyjne - związane bezpośrednio z napędem kolejowych pojazdów o trakcji elektrycznej. Z tego 44 proc. trafia do przewoźników towarowych, a 56 proc. - przewoźników w segmencie przewozów pasażerskich. Natomiast 18 proc. energii dostarczanej na cele nietrakcyjne otrzymują odbiorcy związani z rynkiem kolejowym.

W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.

Pod koniec września 2015 r. ówczesny prezes PKP SA Jakub Karnowski informował, że została podpisana umowa sprzedaży PKP Energetyka z głównym nabywcą Funduszem CVC. Ustalona cena wyniosła 1,965 mld zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie PKP Energetyki przez CVC Capital Partners.

PKP Energetyka była wówczas czwartym największym sprzedawcą energii w Polsce i największym nieposiadającym własnych mocy wytwórczych. Spółka odpowiadała za 5,3 proc. krajowej sprzedaży energii do odbiorców.

PGE szacuje wzrost EBITDA po przejęciu PKP Energetyka na 9 proc., a przychodów na 6 proc.

PGE szacuje, że po przejęciu PKP Energetyka EBITDA grupy, według danych za 2021 r., wzrośnie o 9 proc. do 8,85 mld zł, a przychody o 6 proc. do 55,97 mld zł - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski podczas środowego briefingu.

"Przejęcie to wzrost wolumenu sprzedaży o 11 proc., przychodów o 3 mld zł rocznie. To wreszcie wzrost EBITDA o niemal 9 proc., bowiem dzisiaj PKP Energetyka daje zysk operacyjny w wysokości ok. 700 mln zł" - powiedział prezes PGE.

"W okresie od 2016 r. właściciel PKP Energetyka zainwestował w rozwój tej firmy prawie 4 mld zł, dokładnie 3,8 mld zł. To jest kwota wydana na inwestycje, które PGE zweryfikował i uznał" - powiedział Dąbrowski.

Spółka podała w prezentacji, że według danych na 2021 rok po przejęciu sprzedaż energii grupy wzrośnie o 8 proc. do 40,4 TWh, wolumen dystrybuowanej energii wzrośnie 11 proc. do 41,9 TWh, a długość linii energetycznej zwiększy się o 7 proc. do 318,5 km. Wzrost EBITDA szacowany jest na 9 proc. do 8,85 mld zł, a przychodów na 6 proc. do 55,97 mld zł.

PGE nie planuje emisji obligacji w celu sfinansowania przejęcia PKP Energetyka; rozmawia z bankami

PGE nie planuje emisji obligacji w celu sfinansowania przejęcia PKP Energetyka. Grupa jest spokojna o finansowanie, prowadzi rozmowy z bankami w tej sprawie - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski podczas środowego briefingu.

"Jeśli chodzi o finansowanie - nie planujemy emisji obligacji na ten proces. W tej chwili trwają uzgodnienia z bankami. (...) Zobaczymy jak będzie wyglądała ostateczna struktura. Mamy zapewnione finansowanie, jesteśmy spokojni" - powiedział prezes PGE.